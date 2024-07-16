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Golcüler büyük yıkım yaşadı

EURO 2024'te dünyaca ünlü golcüler, beklentilerin altında kaldı. Turnuvaya kulüp takımlarında 15 ve üstü gol atarak gelen 42 futbolcudan 28'i şampiyonayı boş geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Golcüler büyük yıkım yaşadı

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EURO 2024'te dünyaca ünlü golcüler, beklentilerin altında kaldı. Turnuvaya kulüp takımlarında 15 ve üstü gol atarak gelen 42 futbolcudan 28'i şampiyonayı boş geçti. PSG'de 44 gol atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, turnuvayı 1 penaltı golüyle kapattı. Al-Nassr ile aynı sayıda gol atan Cristiano Ronaldo, Portekiz adına Slovenya maçında penaltı kaçırdı ve golsüz bir turnuva geçirdi. Kulüp takımlarından yine forma gelen İngiliz yıldız Harry Kane ise 3 gol atarak, yıkım yaşayan golcüler arasında en çok gole ulaşan isim oldu.

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