Taraftarımız itici gücümüz

Samsunspor'un deneyimli kalecisi Okan Kocuk, "Türkiye'deki seyirci sayısında belki de büyük takımlardan sonra biz geliyoruz. Bu sene de onlara çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz" diye konuştu.

BU DAVAYA ORTAK OLDUK

1. LİG'in yeni ekibi Iğdır FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Yönetim, takım başarılı olsun diye çalışıyor. Biz de bu davaya ortak olduk. Hep beraber inşallah herkesin hayal ettiği şeyi başarırız" dedi.

JUVE'NİN PLANI SANCHO

İngilizler, Juventus'un Manchester United'a dönen Jadon Sancho'yu transfer etmek istediğini öne sürdü. 2026'da kontratı bitecek 24 yaşındaki yıldız için Juventus'un 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı yazıldı.