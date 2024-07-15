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Sabrın sonu En Nesyri

Suudi Arabistan’a gitmek istemeyen Sevilla’lı En Nesyri, Roma ile de anlaşamadı. Fenerbahçe, yıldız golcüyü bu hafta bitirmekte kararlı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Sabrın sonu En Nesyri

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Fenerbahçe'de tek gündem Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En Nesyri... Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun transfer listesinde 1 numarada yer alan tecrübeli oyuncunun transferini bitirmek için yoğun uğraş veriyor. Fenerbahçe'nin En Nesyri dışında alternatifi yok...

ROMA İLE ANLAŞAMADI
Roma, yüksek maliyetler nedeniyle transferden vazgeçti. Faslı yıldız İtalyan ekibiyle anlaşamadı. Suudi Arabistan'dan talipleri olan En Nesyri, tekliflere sıcak bakmıyor. Suudi Ligi'nde oynamak istemiyor. Faslı yıldızın transferinde en avantajlı takım Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler, 4 yıllık sözleşme konusunda yıldız golcüyle anlaşma sağladı. Kanarya'nın başarılı golcüyü bu hafta içinde İstanbul'a getirmesi planlanıyor. Sözleşmenin 5 yıllık da olacağı konuşuluyor.

YILLIK 6 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Youssef En Nesyri'ye ödeyeceği yıllık maaş ise 6 milyon Euro. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Faslı golcü, 2020 yılından beri Sevilla'da forma giyiyor. La Liga kariyerinde 230 karşılaşmada forma giyen En Nesyri, 69 gol atarken 10 da asist yaptı. Fas Milli Takımı'nda ise 73 kez forma şansı bulan tecrübeli golcü 20 kez gol atma başarısı gösterdi.

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