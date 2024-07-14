Transferde kritik zirve: En-Nesyri için son kez

Fenerbahçe'de golcü transferi listesinin başında Sevilla'nın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri yer alıyor. Yıldız futbolcu için İspanyol ekibi ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler, oyuncunun kararını bekliyor. 27 yaşındaki golcüyle Fenerbahçe'nin dışında Roma ve Suudi ekibi Al Qadsiah ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler'in transferde sürecin daha fazla uzamaması adına önümüzdeki hafta içi oyuncuyla son bir görüşme daha yapacağı ve olumsuz bir karar çıkması halinde ise başka adaylara yöneleceği ifade ediliyor. Endülüs ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan En-Nesyri geçen sezon 41 maça çıktı. 27 yaşındaki Faslı futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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