Maximin için şok eden veto!

Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Allan Saint Maximin'in İstanbul'a gelişi için planlar yaparken şok edici bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınında yer alan iddialara göre Fransız yıldızın Sarı-Lacivertli takıma transferine veto geldi.

Suudi Arabistan Federasyonu Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi'nin yaptığı incelemenin ardından Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini kurallara uygun bulmadığı belirtiliyor. Bu karara gerekçe olarak ise Fenerbahçe'nin Al Ahli'yle yaptığı anlaşmada kiralama bedeli bulunmaması ve Maximin'in maaşının büyük kısmının da Suudi kulübü tarafından ödenecek olmasının gösterildiği öne sürülüyor.