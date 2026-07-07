Almanya Başbakanı'ndan NATO açıklaması: Ankara Ukrayna savaşında dönüm noktası olabilir
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirveden Avrupa'nın savunmadaki sorumluluğunu artırdığı, transatlantik iş birliğini güçlendiren ve NATO'nun birlik mesajını öne çıkaran sonuçlar çıkmasını beklediğini söyledi. "Umarım hep birlikte bir 'Ankara Ruhu' oluşturmayı başarabiliriz." diyen Merz, Ukrayna'daki savaşın da zirvenin önemli gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "Ankara, bu savaşta bir dönüm noktası olabilir." ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zirvenin yalnızca NATO'nun birlik mesajını güçlendirmekle kalmayacağını belirten Merz, Avrupa'nın savunmadaki sorumluluğunu artıran ve transatlantik iş birliğini pekiştiren yeni bir dönemin başlangıcı olmasını beklediğini ifade etti.
"ANKARA RUHU OLUŞTURMAYI BAŞARABİLİRİZ"
Ankara'ya hareket etmeden önce havalimanında açıklamalarda bulunan Merz, zirveden NATO'nun transatlantik niteliğini korurken aynı zamanda Avrupa'nın savunmadaki sorumluluğunu daha fazla üstlendiği bir ittifak olduğu mesajının çıkmasını beklediğini söyledi.
Merz, bu kapsamda şu ifadeleri kullandı:
"Umarım hep birlikte bir 'Ankara Ruhu' oluşturmayı başarabiliriz."
"GÜÇLÜ VE BİRLEŞMİŞ NATO'YA İHTİYAÇ VAR"
Ankara'daki zirvenin uluslararası gelişmeler açısından kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini belirten Merz, güçlü ve birleşmiş bir NATO'nun önemine dikkat çekti.
Merz, şunları söyledi:
Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşmiş bir NATO'ya ihtiyacımız var. Bir yıl önce Lahey'deki NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarımızı önemli ölçüde artırmayı kararlaştırmıştık. O zamandan bu yana çok şey başardık.
"SAVUNMA HARCAMALARINI İKİ KATINA ÇIKARDIK"
Almanya'nın savunma yatırımlarına da değinen Merz, ülkesinin 2026 yılında savunma harcamalarını 124 milyar avroya yükselttiğini açıkladı.
Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından savunma harcamalarını iki katına çıkardıklarını belirten Merz, şu değerlendirmede bulundu:
"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başladığı 2022'den bu yana savunma harcamalarımızı ikiye katladık. Bu büyük çabayı kimseye bir iyilik yapmak için göstermiyoruz. Bu büyük çabayı, savunmamız ve güvenliğimiz için gerekli olduğu için gösteriyoruz."
"ANKARA, SAVAŞTA DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"
Merz, Ankara Zirvesi'nin gündeminde Ukrayna'daki savaşın da önemli yer tutacağını ifade etti.
"Ankara, bu savaşta bir dönüm noktası olabilir." diyen Merz, zirvenin Avrupa savunmasını güçlendiren, transatlantik iş birliğini pekiştiren ve NATO'nun birlik mesajını öne çıkaran başarılı bir toplantı olmasını temenni etti.