Merz, şunları söyledi:

Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşmiş bir NATO'ya ihtiyacımız var. Bir yıl önce Lahey'deki NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarımızı önemli ölçüde artırmayı kararlaştırmıştık. O zamandan bu yana çok şey başardık.

"SAVUNMA HARCAMALARINI İKİ KATINA ÇIKARDIK"

Almanya'nın savunma yatırımlarına da değinen Merz, ülkesinin 2026 yılında savunma harcamalarını 124 milyar avroya yükselttiğini açıkladı.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından savunma harcamalarını iki katına çıkardıklarını belirten Merz, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başladığı 2022'den bu yana savunma harcamalarımızı ikiye katladık. Bu büyük çabayı kimseye bir iyilik yapmak için göstermiyoruz. Bu büyük çabayı, savunmamız ve güvenliğimiz için gerekli olduğu için gösteriyoruz."