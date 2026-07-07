CHP NATO kafa NATO mermer! Dünya Ankara'yı konuşurken Eskişehir'de kayıkçı kavgası: "Bunlar devlet yönetebilir mi?"

NATO'nun kaderini belirleyecek zirveye ev sahipliği yapan Ankara, tarihinin en kritik günlerinden birini yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 32 Devlet ve Hükümet Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Türkiye özgül ağırlığıyla ittifakın yeni döneminde hayati bir rol üstlenirken CHP "Kayıkçı kavgasına devam" dedi. ESKİŞEHİR'DE KORSAN GRUP Manisa Milletvekili Özgür Özel , TBMM'nin NATO Zirvesi nedeniyle kapalı olması sebebiyle parti grubunu Eskişehir 'de toplama kararı aldı.

CHP'Lİ EROL'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: DEVLETİ YÖNETME İDDİALARI YOK



CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Özgür Özel ve ekibinin devlet ciddiyeti taşımadığını, devlet yönetme iddialarının olmadığını dile getirdi.



"Siyasi partilerin varoluş nedeni devleti yönetme iddiasıdır" diyen Erol, "Siyasi partiler arasındaki mücadelede hesaplaşmak üzerine değil devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır. Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir" değerlendirmesinde bulundu.