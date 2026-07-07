CHP NATO kafa NATO mermer! Dünya Ankara'yı konuşurken Eskişehir'de kayıkçı kavgası: "Bunlar devlet yönetebilir mi?"
NATO'nun yeni dönemi Ankara'da şekilleniyor, Türkiye özgül ağırlığıyla ittifakın yeni döneminde hayati bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Böylesi kritik bir zamanda CHP ise "kayıkçı kavgası" ile anılıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na rağmen Eskişehir'de grup toplantısı yapacak. CHP'deki ayrılıkçı isimlerle yeni partiye geçiş sürecini konuşacak. Öte yandan Ankara'da NATO Zirvesi varken Özel'in Eskşehir'de korsan grup yapması CHP'lileri bile isyan ettirdi. CHP'li bir vekil açık açık "Bunlar devlet yönetebilir mi?" mesajı verdi.
NATO'nun kaderini belirleyecek zirveye ev sahipliği yapan Ankara, tarihinin en kritik günlerinden birini yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 32 Devlet ve Hükümet Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor.
Türkiye özgül ağırlığıyla ittifakın yeni döneminde hayati bir rol üstlenirken CHP "Kayıkçı kavgasına devam" dedi.
ESKİŞEHİR'DE KORSAN GRUP
Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'nin NATO Zirvesi nedeniyle kapalı olması sebebiyle parti grubunu Eskişehir'de toplama kararı aldı.
Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip CHP'yi bölecek yeni parti planlarını konuştuktan sonra Eskişehir'e geldi. Manisa Milletvekili, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, CHP'deki ayrılıkçı isimlerle grup toplantısı düzenleyecek.
Özgür Özel'in "Eskişehir" hamlesi, CHP içinde de büyük rahatsızlık uyandırdı.
CHP'Lİ EROL'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: DEVLETİ YÖNETME İDDİALARI YOK
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Özgür Özel ve ekibinin devlet ciddiyeti taşımadığını, devlet yönetme iddialarının olmadığını dile getirdi.
"Siyasi partilerin varoluş nedeni devleti yönetme iddiasıdır" diyen Erol, "Siyasi partiler arasındaki mücadelede hesaplaşmak üzerine değil devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır. Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir" değerlendirmesinde bulundu.
CHP'li Erol, "NATO Devlet Başkanları zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum" dedi.
TEK ÖNCELİKLERİ CHP'Yİ BÖLMEK
Özel ve ekibinin önceliğinin politika üretmek olmadığı, CHP'yi bölmek olduğu gözler önüne serildi.
Avrupa'ya NATO ve güvenlik uyarısı!
İmamoğlu davasında sıra 76 itirafçıda