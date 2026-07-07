Dünyanın takip ettiği uçuş: Trump'ın Ankara'ya gelişi ilk sıraya yerleşti
ABD Başkanı Donald Trump’ı NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya getiren "AF1" çağrı kodlu Air Force One uçağı, Flightradar24 platformunda aynı anda 18 bin kişi tarafından canlı izlenerek dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne getiren 'AF1' çağrı kodlu Air Force One başkanlık uçağı, uçuş takip platformu 'Flightradar24'te dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu.
Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'daki görüşmesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kilometre taşı olma potansiyeli taşıyor. NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşecek ikili buluşma savunma sanayii iş birliği, F-35 gibi kritik silah satışlarının önünün açılması, bölgesel güvenlik (İran, Ukrayna, Suriye) ve ticaret dengesi gibi stratejik konuları kapsıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'da başlayan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla yola çıktı.
DÜNYA TRUMP'IN UÇUŞUNU TAKİP ETTİ
Camp Springs'ten havalanan Boeing VC-25 tipi uçak, uçuş takip platformu 'Flightradar24' verilerine göre aynı anda 18 bin kişi tarafından canlı olarak takip edildi.
Uçuş, platformda '#1 Worldwide' etiketiyle dünyada en çok takip edilen uçuş olarak gösterildi.
TRUMP ANKARA'DA
Trump'ı taşıyan uçak 13.30'da Ankara hava sahasına girdi.