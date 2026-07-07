Dünyanın takip ettiği uçuş: Trump'ın Ankara'ya gelişi ilk sıraya yerleşti

ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne getiren 'AF1' çağrı kodlu Air Force One başkanlık uçağı, uçuş takip platformu 'Flightradar24'te dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu.

Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'daki görüşmesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kilometre taşı olma potansiyeli taşıyor. NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşecek ikili buluşma savunma sanayii iş birliği, F-35 gibi kritik silah satışlarının önünün açılması, bölgesel güvenlik (İran, Ukrayna, Suriye) ve ticaret dengesi gibi stratejik konuları kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'da başlayan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla yola çıktı.