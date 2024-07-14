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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ciro Immobile skorer performansıyla dikkat çekiyor

İtalyan forvet kaydettiği 201 golle Serie A tarihinde en golcü 8. oyuncusu durumunda. 4 kez de gol krallığı yaşayan Immobile, 5 büyük ligden gelen oyuncular içinde en çok gol kralı olan oyuncu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Ciro Immobile skorer performansıyla dikkat çekiyor

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Beşiktaş'ın, Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı İtalyan forvet Ciro Immobile skorer performansıyla dikkatleri çekiyor. 34 yaşındaki golcü oyuncu Serie A tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 8. sırada bulunuyor.

Serie A 'da 13 sezonda 353 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 201 gole imza atarak Gilardino, Del Piero ve Batistuta gibi golcüleri geridi bırakmayı başardı. Listenin ilk sırasında ise 537 maçta 274 gol atan Silvio Piola bulunuyor. Öte yandan İmmobile, Lazio formasıyla 2013-14 sezonunda 22 gol, 2019- 20 sezonunda 36 gol ve 2021-22 sezonunda 27 golle krallık yarışında ipi göğüsledi. İtalyan yıldız, 2017-18 sezonunda ise gol krallığında o dönem Inter'de oynayan Mauro Icardi ile birlikte 29 golle zirveyi paylaştı. Kariyerinde 4 kez krallık yaşayan Immobile, Avrupa'nın 5 büyük liginden Türkiye'ye gelen oyuncular arasında en çok kral olan futbolcu konumunda.

MALİYETİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncuya yıllık 6 milyon Euro net ücret ödeneceği belirtildi

17 NUMARAYI GİYECEK
Yıldız futbolcu, Beşiktaş'taki forma numarası da belli oldu. Immobile, Lazio'da olduğu gibi Beşiktaş'ta da 17 numaralı formayı giyecek.

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