Villa Semih için geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Semih Kılıçsoy'un transferi konusunda ısrarcı. Ada ekibi geçtiğimiz gün Siyah-Beyazlılar'a 18 milyon Euro + İspanyol sol bek Alex Moreno'yu bonservisiyle önermiş ancak yönetim teklifi düşük bulduğu gerekçesiyle bu öneriyi reddetmişti.

İngiliz ekibinin bu gelişmeden sonra yüz yüze görüşme kararı aldığı ve kısa süre içerisinde İstanbul'a temsilci göndereceği öğrenildi. Aston Villa'nın yüz yüze yapılacak görüşmede teklifi artırıp transferi bitirmeye çalışacağı da gelen haberler arasında. Beşiktaş ile 2028'e kadar kontratı blunan 18 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp 12 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Genç yıldıza Fulham'ın da ilgisi bulunuyor. Semih, EURO 2024'te de Hollanda maçında süre almıştı.