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Galatasaray Palmeiras'ın yıldızını listesine ekledi: Gabriel Menino sürprizi

8 numaraya transfer yapacak olan Galatasaray’ın, Palmeiras’tan Gabriel Menino’yu listesine eklediği ortaya çıktı. Henüz teklif olmasa da Cimbom’un temaslara başlama hazırlığında olduğu belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Galatasaray Palmeiras’ın yıldızını listesine ekledi: Gabriel Menino sürprizi

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, merkez orta saha pozisyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda sürpriz bir ismi listeye ekledi.

ŞU AN RESMİ TEKLİF YOK
Galatasaraylı kurmayların, Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 23 yaşındaki Gabriel Menino'yu gündemine aldığı ortaya çıktı. 8 numara pozisyonuna kaliteli bir oyuncuyu dahil etmek isteyen Cimbom'un, Brezilyalı yıldız için henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak; transfer için gerekli temasların çok kısa bir süre içinde başlayacağı öğrenildi. Menino, merkez orta saha, ön libero ve sağ bekte oynayabiliyor olmasıyla cazip futbolculardan biri olarak görülüyor.

TEKNİK EKİPTEN ONAY ÇIKTI
1.76 boyundaki futbolcuyla ilgili teknik heyetten de onay çıktığı öğrenildi. Menino'nun Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor. En güncel verilere göre; Sambacı yıldıza 9 milyon Euro değer biçiliyor. Galatasaray'ın yeni gözdesi Menino, 2021 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Geçen sezon 31 maçta forma giyen Menino, takımına 1 gol katkısı sağlamayı bildi. Futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Aslan'a sıcak bakacağı ifade ediliyor.

RONALDO'NUN İZİNDE
Menino, formunu koruyabilmek için süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun diyet planını uyguladığını ve bunun faydalı olduğunu ifade ediyor.

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