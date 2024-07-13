Artık Fener’in tosun paşası!

Fenerbahçe Cenk Tosun'u transfer ederek yeni sezon öncesinde flaş bir hamle yaptı... Sarı- Lacivertliler'in 33 yaşındaki yıldız golcüyle bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Cenk Tosun'un yıllık maaşının 35-40 milyon Euro olması bekleniyor... Yıldız golcünün resmi sözleşmeye imza atmasının ardından İstanbul'da takıma katılması planlanıyor... Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu takımın 3. golcüsü olarak görüyor. Sarı Kanarya, yıldız bir golcü alacak. Boşnak golcü Edin Dzeko'yu ise 2. santrafor olarak kullanacak.

Cenk Tosun, Süper Lig'de 274 maçta 104 gole imza attı. Kariyerinde daha önce İngiliz temsilcisi Everton'ın formasını da giyen milli oyuncu, 2018 yılında 22.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu. Ay-Yıldızlı formayı da daha önce 53 maçta giye Cenk Tosun, 21 gole imza attı. Tosun'un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Umut Nayir'in takımdan ayrılması kesinleşti. Başarılı forvetin en ciddi talibi Konyaspor... Tecrübeli golcünün transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.



KARTAL'I HEMEN SİLDİ

Fenerbahçe ile anlaşan milli yıldız Cenk Tosun, Instagram'daki bio'sundan Beşiktaş'ı sildi. Tecrübeli oyuncunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

BEŞİKTAŞ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan soru üzerine cevap veren Cenk Tosun, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Önceliğim Beşiktaş" demişti. Kartal ile 3 kez görüşen Cenk hiçbirinden sonuç alamadı.