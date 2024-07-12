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Emekli için karar zamanı

Taban emekli aylığında artış için yürütülen çalışmalarda hazırlanan alternatifli formüller Başkan Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın kararı sonrası Meclis’e taşınacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Emekli için karar zamanı

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En düşük emekli maaşına iyileştirme konusunda yürütülen çalışma tamamlandı. AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalarda en düşük maaşın ne kadar yükseltilebileceği formüllerle birlikte masaya yatırıldı. Mevcut bütçe imkanları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli formüller değerlendirildi.

MASAYA NELER GELDİ?
En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun ödemesi Temmuz zammıyla 10 bin liranın üzerine çıktı. 1.8 milyon emeklinin ise yüzde 24.73 artışa karşın kök aylığı ve ek ödemesinin toplamının 10 bin liranın altında kaldığı, mevcut düzenleme gereği bu kişilerin 10 bin lira almaya devam edeceği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda 11 bin 500, 12 bin lira ve 12 bin 500 lira olmak üzere 3 formülün gündeme geldiği öğrenildi.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
En düşük emekli maaş ödemesinin 10 bin liradan 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor. En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanacak. Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın kararını vermesinin ardından düzenleme bir önerge ile TBMM'ye taşınacak.

YENİ MAAŞLAR NASIL ÖDENECEK?
Emeklilerin aylık ödemeleri 17 Temmuz'da başlıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da aylıklarını alacak. Kök aylıklar ve ek ödemeler yüzde 24.73 artışa göre hesaplanarak emeklilere ödeme yapılacak. Eğer düzenleme yetişirse, emeklilere yeni taban aylığa göre ödeme gerçekleştirilecek. Yetişmemesi halinde ise 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ödemeler gerçekleştirilecek, oluşan zam farkı da sonradan emeklilerin hesabına yatırılacak.

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