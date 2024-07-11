Dünya onu konuşuyor

Lamine Yamal performansıyla dünyanın gündemine oturdu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın, Hırvatistan ile oynadığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı. Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı. Vonlanthen, EURO 2004'te Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

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