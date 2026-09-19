Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, korkunç bir kaza yaşandı. Denizli'den hareket ederek Balıkesir'e gitmekte olan 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Balıkesir Kırkağaç Karayolunda kontrolden çıktı.

18 KİŞİ YARALANDI İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu kazada, aralarında şoför ve kadın muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı. (Fotoğraflar: DHA)