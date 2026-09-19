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Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Denizli'den Balıkesir istikametine seyir halindeki yolcu otobüsü, Kırkağaç karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 37 yolcunun bulunduğu kazada şoför ve kadın muavin ağır yaralanırken, toplam 18 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaymakamlık olay yerinde inceleme başlattı.

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Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, korkunç bir kaza yaşandı. Denizli'den hareket ederek Balıkesir'e gitmekte olan 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Balıkesir Kırkağaç Karayolunda kontrolden çıktı.

18 KİŞİ YARALANDI

İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu kazada, aralarında şoför ve kadın muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı. (Fotoğraflar: DHA)Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı. (Fotoğraflar: DHA)

ŞOFÖR VE MUAVİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Balıkesir'de, 8'i Akhisar'da, 1'i Saruhanlı diğerleri ise Kırkağaç ilçesinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almayan 19 yolcu ise bir başka firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarına götürüldü.

Manisa'da can pazarı! Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var-3

OTOBÜS VİNÇLE KALDIRILDI

Öte yandan kazaya karışan otobüs vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

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