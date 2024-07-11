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Cimbom’un gözü Chelsea’de

Orta alan takviyesi için uğraşan G.Saray, Chelsea’de forma şansları az olan Carney Chukwuemeka ve Lesley Ugochukwu’yu listesine aldı. İki genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılabileceği vurgulandı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Cimbom’un gözü Chelsea’de

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Uzun süredir taraftarların beklediği orta alan transferini gerçekleştirmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray çalışmalarını 4 koldan sürdürüyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı- Kırmızılılar'dan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi.

BURUK BEKLENİYOR!
Transferde menajer önerilerini de dikkate alan yönetimin Chelsea formasını giyen Carney Chukwuemeka ve Lesley Ugochukwu'yu listesine dahil ettiği öğrenildi. İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki iki futbolcuyla ilgili araştırmalar yapıldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi durumunda resmi girişimlerin başlayacağı belirlendi. Chelsea'nin geçen sezon başında Rennes'den 27 milyon Euro'ya transfer ettiği Lesley Ugochukwu 12 maçta sadece 297 dakika forma giyebildi.

ÇOK FİZİKLİ VE DİNAMİKLER
2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Chukwuemeka da geçen sezon Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi. Her iki futbolcunun da ortak özellikleri güçlü fizikleri ve çok dinamik olmaları. Buruk "evet" derse Chukwuemeka ve Ugochukwu'dan birisinin satın alma opsiyonuyla kiralanması için Chelsea ile görüşmeleri başlayacağı öğrenildi.

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