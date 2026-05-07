Başkan Erdoğan Tebbun’u ağırlıyor! Türkiye-Cezayir hattında kritik zirve: Gündemde iş birliği ve bölgesel gelişmeler

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’yi ziyaret ediyor. Görüşmede ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi beklenirken ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

  • Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
  • Ankara'da iki ülke liderlerinin başkanlığında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı icra edilecek.
  • İlgili bakanların katılımıyla yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.
  • Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki altyapısını güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.
  • Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı (7 Mayıs)

ZİYARET KAPSAMINDE NELER ELE ALINACAK?

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da bugün başkent Ankara'da icra edilecek. İki ülkeden ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Konsey toplantısında, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi beklenirken görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret vesilesiyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek çeşitli anlaşmaların da imzalanması öngörülüyor. Ankara'daki temasların, Türkiye-Cezayir ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

