MİT yalanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı: Üzerlerinden 155 gram altın ve 19 bin 800 dolar çıktı
İstanbul'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 10 milyon lira dolandıran 3 şüpheli, Sultangazi'de polisin denetimine takılarak yakalandı. Üzerlerinde 155 gram altın ve 19 bin 800 dolarla yakalanan 18 ila 21 yaşlarındaki şahısların, mağdur kadını "Hakkınızda terör soruşturması var" diyerek kandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
- Şüpheliler Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında durduruldu.
- Şüphelilerin üzerinde 155 gram altın ve 19 bin 800 dolar ele geçirildi.
- Dolandırılan M.A. isimli kadının, şüphelilere yaklaşık 10 milyon TL değerinde altın ve döviz verdiği öğrenildi.
- Gözaltına alınan şüpheliler, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen 3 kişi durduruldu.
Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen Ö.S. (21), Y.E.G. (18) ve M.T.'nin (21) üstü arandı.
ÜZERLERİNDEN 155 GRAM ALTIN VE 19 BİN 800 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi. Altın ve paraların arasında bulunan dekontun incelenmesi sonucu M.A. (53) isimli kadının adına ulaşıldı.
KADINI KANDIRARAK ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
M.A. ile yapılan görüşmede, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından hakkında terör soruşturması bulunduğu yönünde kandırıldığı, bu kapsamda 7 Mart tarihinden 2 Nisan tarihine kadar yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin üzerinden çıkan 155 gram altın ve 19 bin 800 doların, M.A. tarafından aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslara verildiği belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Uygulama noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen altın ve döviz muhafaza altına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.