MİT yalanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı: Üzerlerinden 155 gram altın ve 19 bin 800 dolar çıktı

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen 3 kişi durduruldu.

KADINI KANDIRARAK ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

M.A. ile yapılan görüşmede, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından hakkında terör soruşturması bulunduğu yönünde kandırıldığı, bu kapsamda 7 Mart tarihinden 2 Nisan tarihine kadar yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.