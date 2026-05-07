Yolyemezler suç örgütü için iddianame hazır | 1,5 milyarlık para trafiği 79 şüpheli: 4 firari aranıyor

İstanbul'da nefes kesen bir operasyona imza atıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Yolyemezler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı. İstanbul’da 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis ağı deşifre edilirken, yaklaşık 1,5 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 39 şüpheli tutuklandı, toplam 79 kişi hakkında kamu davası açıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 firari şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

  • İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda örgütün günlük işlem hacminin 84 milyon lira, toplam para trafiğinin 1,5 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Selim Akkoyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik hazırladığı iddianameyi Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti.
  • Örgütün İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiralayarak yurt dışı sunucular üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.
  • Toplam 79 şüpheli hakkında örgüt kurma, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından hapis cezası talep edildi.
  • Soruşturma kapsamında 39 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli kontrol uygulanırken 4 şüpheli firari durumda.

İstanbul'da 'Yolyemezler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün günlük işlem hacminin 84 milyon lirayı aştığı, toplam hacmin ise 1,5 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

İstanbul'da Mehmet Selim Akkoyun liderliğindeki 'Yolyemezler' adlı silahlı suç örgütüne yönelik 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.( haberde yer alan fotoğraf AA ve Takvim Foto Arşive'e aittir.)

20 HÜCRE EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya göre; liderliğini Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı suç örgütünün, İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiraladığı tespit edildi. Yapılan teknik takip ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, örgüt üyelerinin kiraladıkları hücre evlerini birer ofis gibi kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin, 'SET' olarak tabir edilen kiralık banka hesapları ve özel panel sistemleri üzerinden yurt dışı sunucular aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

GÜNLÜK 84 MİLYON LİRALIK VURGUN

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheliler arasındaki para trafiğinin 1,5 milyar liraya ulaştığı, 2023 yılı verilerine göre ise örgütün günlük 84 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmini yönettiği ortaya çıktı.

39 TUTUKLAMA 4 FİRARİ

İddianame Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında; '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarından hapis cezası talep edildi. Yargılama sürecinde 39 şüphelinin tutukluluk halinin devam ettiği, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı bulunduğu ve firari 4 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

