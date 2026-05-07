Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda örgütün günlük işlem hacminin 84 milyon lira, toplam para trafiğinin 1,5 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Selim Akkoyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik hazırladığı iddianameyi Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti.

Örgütün İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiralayarak yurt dışı sunucular üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

Toplam 79 şüpheli hakkında örgüt kurma, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında 39 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli kontrol uygulanırken 4 şüpheli firari durumda.

İstanbul'da 'Yolyemezler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün günlük işlem hacminin 84 milyon lirayı aştığı, toplam hacmin ise 1,5 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

İstanbul'da Mehmet Selim Akkoyun liderliğindeki 'Yolyemezler' adlı silahlı suç örgütüne yönelik 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.( haberde yer alan fotoğraf AA ve Takvim Foto Arşive'e aittir.) 20 HÜCRE EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya göre; liderliğini Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı suç örgütünün, İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiraladığı tespit edildi. Yapılan teknik takip ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, örgüt üyelerinin kiraladıkları hücre evlerini birer ofis gibi kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin, 'SET' olarak tabir edilen kiralık banka hesapları ve özel panel sistemleri üzerinden yurt dışı sunucular aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.