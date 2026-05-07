Plastik, cam, alüminyum artık çöpe gitmeyecek: Türkiye’de DOA dönemi resmen başlıyor

Plastik, cam ve alüminyum ambalajların ekonomiye geri kazandırılmasını amaçlayan sistemin yıllık 30 milyar lira doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Büyük ve zincir mağazalarda Depozito İade Makinesi kurulumu zorunlu olurken, diğer işletmelere operatörler tarafından el terminali ve depolama ekipmanları ücretsiz sağlanacak.

Tüketiciler, DOA logolu ambalajları iade noktalarına veya makinelerine teslim ederek iade bedellerini mobil uygulama üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek.

Ambalajlı içecek satışı veya servisi yapan tüm işletmelerin dbys.gov.tr üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kayıt olması zorunlu tutulacak.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar uygulaması 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde başlayacak.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde başlayacak.

TÜÇA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2025 itibarıyla kademeli olarak devreye alınan Depozitosu Olan Ambalajlar uygulaması, üretimden geri dönüşüme kadar sürecin dijital takibini sağlayan entegre bir model olarak öne çıkıyor. Sistemle atıkların doğaya karışmasının önlenmesi, ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor.

NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçecek Depozitosu Olan Ambalajlar uygulaması öncesinde, ambalajlı içecek satan veya servis eden tüm işletmeler dbys.gov.tr üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt olarak operatörlerini seçecek.

"DOA" LOGOSU GEREKLİ

Temmuz ayından itibaren "DOA" logolu içecek satışı yapan market, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafeler depozito iade noktasına dönüşecek. İşletmeler operatörlerle yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde teşvik bedeli elde ederken, iade için yeniden gelen müşteriler sayesinde artan müşteri trafiği ile ek gelir ve rekabet avantajı sağlayacak.

Ayrıca, alışveriş merkezi, havalimanı ve hastane gibi işletmeler de iade noktası olarak kullanılabilecek.