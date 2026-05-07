GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi, 10 kW çıkış gücüyle sabit ve döner kanat İHA'lara karşı kara platformları ve kritik tesisleri korumak üzere geliştirildi.

ASELSAN, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi'ni SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkardı.

Elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlayacak teknolojiler arasında yerini alacak olan ILGAR ile ani taarruz, kesintisiz kontrol imkanı sağlanacak. Adını hızlı ve ani hücumdan alan ILGAR, farklı platformlarda V/UHF ve SHF (kısmi) frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz (ET) uygulanması amacıyla geliştirildi. Sistem, hedef frekans bandı haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

ÇELİK KUBBE'NİN YENİ YETENEKLERİ FUARDA SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisi şirketleri yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu kapsamda ASELSAN, sistemler sistemi olarak tanımlanan Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'ye ilişkin yeni yetenekleri fuarda tanıttı.

Hava savunmasındaki oyun değiştirici etkiye sahip KORAL da aynı platformda elektronik destek ve elektronik taarruz alt sistemlerini birlikte barındıran bir Kara Konuşlu Mobil Radar Elektronik Harp sistemi olarak dikkati çekiyor. Sistem, tespit ettiği hedef hava ve kara radarların kapsama alanlarını azaltıyor. Aynı zamanda belirli süreler içerisinde aldatma veya karıştırma formlarında elektronik taarruz uyguluyor. KORAL, sahip olduğu özelliklerle elektronik taarruz uygulayacağı tehdit hava ve kara platformu radarlarını tespit ve teşhis ederken, kimliklendirme ve detaylı tespit fonksiyonları ile kendi yayın listesini oluşturuyor.

DRON TEHDİTLERİNE KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜMLER

GÖKALP sistemi ile FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı tespit–teşhis–takip zincirine entegre, kinetik çarpma ile imha prensibinde çalışan, düşük maliyetli endüstriyel ürünler kullanılarak yüksek hızlı önleyici dron geliştirildi.

GÖKBERK sistemi de yakın alan hava tehditlerine karşı savunma çözümü sunmak üzere tasarlanan, yönlendirilmiş enerji hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında, kara platformları, enerji santralleri, kritik tesisler ve karargah binaları bulunuyor. Hedeflerin imhası sistem üzerinde bulunan 10 kW çıkış gücüne sahip lazer kaynağı ile sağlanırken, yönlendirme birimi içerisinde sistemin 24 saat faaliyet göstermesine olanak sağlayan, elektro-optikler ve sensörler bulunuyor. Sistemin etkili olduğu temel hedef seti içerisinde sabit ve döner kanat İHA'lar ile el yapımı patlayıcılar yer alıyor.

MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, 4x4 zırhlı araç üzerinde tanıtım kapsamında ilk kez SAHA 2026'da tanıtıldı. MİĞFER, mini-mikro İHA sınıfındaki hedeflere yönelik 4x4, 6x6, tank gibi platformların savunma sistemi olarak tasarlandı. Sistem çözümünde yer alan fiziksel imha alt sistemi, tehdidi fiziksel imha (hard-kill) ile imha ediyor.