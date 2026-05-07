Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

Artvin'de zihinsel engelli kızına istismar iddiasıyla şikayet için gittiği polis merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden Nalan Kaya, Şavşat ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

NALAN KAYA'NIN KALBİ DAYANMADI: AORT YIRTILDI HAYATINI KAYBETTİ

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya'nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.