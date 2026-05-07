Yüreği dayanmadı: Engelli kızına yapılan istismarı anlatan Nalan Kaya'nın aort damarı yırtıldı

Artvin Şavşat’ta zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını öğrenen anne Nalan Kaya, soluğu karakolda aldı ancak yaşadığı büyük acı ve öfkeye bünyesi dayanmadı. Şikayet işlemleri sırasında tansiyonu fırlayan talihsiz annenin aort damarı yırtıldı. Nalan Kaya hayatını kaybederken istismar şüphelisi T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Artvin'in Şavşat ilçesinde Nalan Kaya, kızı Y.S.'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için polis merkezine gitti.
  • Polis merkezinde tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aort damarı yırtılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Şikayet üzerine eşkali belirlenen şüpheli T.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
  • Tamamlanan sorgusunun ardından T.K., adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
  • Nalan Kaya'nın cenazesi, Kemal Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Nalan Kaya'nın (53), zihinsel engelli kızı Y.S.'nin (26) cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

Artvin'de zihinsel engelli kızına istismar iddiasıyla şikayet için gittiği polis merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden Nalan Kaya, Şavşat ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

NALAN KAYA'NIN KALBİ DAYANMADI: AORT YIRTILDI HAYATINI KAYBETTİ

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya'nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ANNE NALAN KAYA TOPRAĞA VERİLDİ
Artvin'in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızı Y.S.'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtılan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nalan Kaya'nın cenazesi Kemal Paşa Cami'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

