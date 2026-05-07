ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz pazar günü "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu düzenleyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilere rehberlik edeceğini duyurmuştu. Trump saldırının pazartesi sabahı başlayacağını belirtirken yaklaşık 50 saat sonra operasyonun "kısa bir süreliğine" durdurulduğunu duyurdu.
TRUMP'IN GERİ ADIMININ ARKA PLANI
ABD'li yetkililerin belirttiğine göre Özgürlük Operasyonu Suudi Arabistan'ın tepkisini çekti. NBC News'in bildirdiğine göre Suudi Arabistan, Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nden ABD ordusunun uçak uçurmasına veya Suudi hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini bildirdi.
RİYAD'DAN HAVA SAHASI ENGELİ
İki ABD'li yetkilinin açıklamasına göre, Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasındaki görüşme sorunu çözmedi ve bu durum, Trump'ın ABD ordusunun kritik hava sahasına erişimini yeniden sağlamak için Özgürlük Projesi'ni durdurmasına neden oldu.
Diğer yakın Körfez müttefikleri de hazırlıksız yakalandığı belirtildi. Trump çalışmalar başladıktan sonra Katar'daki liderlerle görüştü.
PRENS SELMAN'LA TEMAS
Suudi bir kaynak NBC News'e verdiği demeçte, Trump ve veliaht prensin "düzenli olarak temas halinde olduklarını" söyledi. Kaynak ayrıca, Suudi yetkililerin Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Merkez Komutanlığı ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de temas halinde olduğunu ekledi.
Suudi kaynak Proje Özgürlük'ün duyurulmasının Suudi liderlerini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda, "Bu varsayımdaki sorun, olayların gerçek zamanlı olarak çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olmasıdır." dedi. Kaynak, Suudi Arabistan'ın, İran ve ABD arasında savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya aracılık etme konusunda Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik çabaları "çok desteklediğini" söyledi.
"BÖLGESEL MÜTTEFİKLER ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ"
Beyaz Saray yetkilisi, bazı Körfez ülkesi liderlerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine yardımcı olma girişimi duyurusundan habersiz yakalanmasıyla ilgili sorulduğunda yaptığı açıklamada, "Bölgesel müttefikler önceden bilgilendirildi" dedi.