Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

PRENS SELMAN'LA TEMAS

Suudi bir kaynak NBC News'e verdiği demeçte, Trump ve veliaht prensin "düzenli olarak temas halinde olduklarını" söyledi. Kaynak ayrıca, Suudi yetkililerin Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Merkez Komutanlığı ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de temas halinde olduğunu ekledi.

Suudi kaynak Proje Özgürlük'ün duyurulmasının Suudi liderlerini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda, "Bu varsayımdaki sorun, olayların gerçek zamanlı olarak çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olmasıdır." dedi. Kaynak, Suudi Arabistan'ın, İran ve ABD arasında savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya aracılık etme konusunda Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik çabaları "çok desteklediğini" söyledi.

"BÖLGESEL MÜTTEFİKLER ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ"

Beyaz Saray yetkilisi, bazı Körfez ülkesi liderlerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine yardımcı olma girişimi duyurusundan habersiz yakalanmasıyla ilgili sorulduğunda yaptığı açıklamada, "Bölgesel müttefikler önceden bilgilendirildi" dedi.