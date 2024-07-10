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Batista Mendy: Bu yarışta biz de varız

A Spor’a konuşan Trabzonspor’un yıldızı Batista Mendy, “Yarışta sadece 3 takım değil biz de olacağız. İyi oyuncular geldi. Hedefimiz şampiyonluk“ diye konuştu.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Batista Mendy: Bu yarışta biz de varız

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Bordo-Mavili takımın yıldız futbolcusu Batista Mendy, Macaristan kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fransız orta saha oyuncusu, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Geldiğimizden beri çok iyi çalışıyoruz. Bir eleme maçı oynayacağız. Buna hazırlanıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir maç olacak" dedi.

KALİTELİ İSİMLER GELDİ
Yıldız futbolcu transferiyle ilgili de "Teklifler gelirse tabii ki değerlendirilir ama hedefimiz ligi kazanmak ve Avrupa kupalarında devam edebildiğimiz yere kadar devam etmek" diye konuştu. Mendy, "Takıma Lundstram, Barisic ve Cihan gibi çok kaliteli oyuncular katıldı. Birlikte şampiyonluğa ulaşabiliriz. Yarışta sadece 3 takım değil biz de olacağız" sifadelerini kullandı.

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