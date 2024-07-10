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Amerikalı savcı Timur’u kurtardı: İlaç bile alamıyor

Massachusetts Başsavcı Vekili Levy, Timur Cihantimur’un başka cezaevine nakline karar verdi. Cihantimur, avukatlarına ıslahevinde koşulların dayanılmaz olduğunu söylemiş, bunalıma girmişti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Amerikalı savcı Timur’u kurtardı: İlaç bile alamıyor

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İstanbul'da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya karışan Timur Cihantimur ile kendisini ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava devam ederken, Cihantimur'un halen gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.

İLAÇ BİLE ALAMIYOR
Massachusetts Bölgesi Başsavcı Vekilli Joshua S. Levy'nin imzasıyla dava dosyasına eklenen belgede, savcılığın Cihantimur'u başka bir ceza yerleşkesine nakletme niyetinde olduğu ifade edildi. Cihantimur'un avukatlarına nakil kararı ve yeni ceza yerleşkesinin adı ile yerinin iletildiği, naklin gerçekleşeceği tarihin de savunma avukatlarına bildirileceği kaydedildi.

CİHANTİMUR'UN KALDIĞI HAPİSHANEDE AZILI SUÇLULAR VARDI
Cihantimur'un avukatı Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'nün ABD'deki bilinen cezaevi şartlarından farklı olmadığını belirterek, "Şu an içinde bulunduğu şartlarda sivil hakları elinden alınmış ve psikolojisi bozulmuş bir halde. Alması gereken reçeteli ilaçlarına bile ulaşamıyor. Elimizde kaçma veya tehlike riski olmadığına dair kanıtlar var. Kefaletle tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullanmıştı. Hakim Cabell, Cihantimur'un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talep edildiği başvuruya ilişkin kararını açıklamadı.

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