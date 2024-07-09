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Gigot ve Vavro'dan kötü haber

Trabzonspor’un listesindeki stoperler Samuel Gigot ve Denis Vavro’dan olumsuz yanıt geldi. Fırtına, alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Gigot ve Vavro’dan kötü haber

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Savunmayı güçlendirmek için harekete geçen Trabzonspor, sağ stoper bölgesi için çok uzun zamandır kadrosuna katmak istediği iki oyuncu Samuel Gigot ve Denis Vavro transferlerinde istediği sonucu alamadı. Gigot'un transferi için kulübü Marsilya ile büyük oranda anlaşılmasına rağmen oyuncunun ayrılmak istememesi nedeniyle transfer beklemeye alındı.

Vavro'nun transferinde ise hem kulübü Kopenhag'ın yüksek bonservis beklentisi hem de oyuncunun rakamsal talebi transferi askıya aldırdı. 28 yaşındaki Slovak yıldız Vavro'nun kontratı 2026, 30 yaşındaki Fransız savunmacı Gigot'un ise 2025'te bitiyor. Gelen iki kötü haberin ardından yönetim kurulunun scout ekibi tarafından belirlenen liste doğrultusunda alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.

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