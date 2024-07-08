Van Dijk: Tam bir baş belası

Barış Alper Yılmaz'in Hollanda karşısındaki etkili performansı dikkatleri çekmişti. Maç boyunca Van Dijk, Nathan Ake ve De Vrij'a zor anlar yaşatan ve Ake ile Van Dijk'a sarı kart aldıran milli futbolcu ile ilgili Hollandalı stoper Van Dijk maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Liverpool forması giyen tecrübeli stoper, "Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. O tam bir baş belası. Her savunmacı için böyle oyuncular ile mücadele etmek zordur ve zaten bizi arka üçlüde çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu" ifadeleriyle yıldız isme övgüde bulundu.

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