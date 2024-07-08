En Nesyri bekleyişi

Kanarya bir süredir görüşmelerde bulunduğu Sevilla'nın Faslı golcüsü Yousouf En- Nesyri transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 27 yaşındaki golcüye Arabistan'dan Al- Qadsiah'ın da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Sarı-Lacivertli kurmaylar, transferi hafta sonuna kadar bitirmek istiyor. Faslı golcünün menajerinin ise yıldız ismi Arabistan'a götürmek için uğraştığı ve kafasını karıştırdığı belirtildi. Geçen sezon Sevilla'da 41 maça çıkan futbolcu, 20 gol, 3 asist üretti.