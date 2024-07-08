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Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman'ın tatil rotası Çeşme!

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Türkiye’ye geldi. Tatil için 2 yıl önce evlendikleri Çeşme’yi seçti. Arkadaşları ile bol bol eğlendi...

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman’ın tatil rotası Çeşme!

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Ebru Şahin, 2 yıl önce basketbolcu Cedi Osman ile evlendi. NBA'de oynayan eşi ile ABD'ye gitti. NBA'de sezon arası başlayınca ikili Türkiye'ye geldi. Ünlü çift, 2 sene önce hayatlarını birleştirdikleri Çeşme'ye gitti. Her yaz dönemi Çiftlikköy tarafını tercih eden ikili, arkadaşlarıyla beraber buradaki sosyetik bir beach'te eğlendi.

Suda tanıdıklarıyla karşılaşan Ebru Şahin onlarla uzun uzun sohbet etti. Cedi Osman da boş durmayıp arkadaşının oğluyla top yakalama oynadı. Basketboldaki başarısını tescilleyen Osman, denizin içinde kendisine atılan topları tıpkı bir atmaca gibi havada yakaladı. Suda epey vakit geçiren ve bir süre sonra baş başa kalan ünlü çift, romantik anlar yaşadı. İlerleyen dakikalarda Ebru Şahin karaya geçerek şezlonguna giderken, eşi de denizde kalıp yüzmeye devam etti.

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