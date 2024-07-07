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Ece Seçkin eşi Çağrı Terlemez için kesenin ağzını açtı!

Ece Seçkin’den eşi Çağrı Terlemez’e çok konuşulacak hediye... Kesenin ağzını açan Seçkin, geçen ay kendisine iki at hediye eden eşine, lüks bir otomobil aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Ece Seçkin eşi Çağrı Terlemez için kesenin ağzını açtı!

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Sevilen şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti. O günden bu yana ilişkilerini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde birbirlerine aldıkları hediyelerle gündem oldu.

KESENİN AĞZINI AÇTI
En son geçtiğimiz aylarda Çağrı Terlemez biricik eşi Ece Seçkin'e iki at hediye etmiş ve bu hediyesi ile uzun süre konuşulmuştu. Ece Seçkin de kocasının doğum günü için kesenin ağzını açtı. 2. sayfanın haberine göre; ünlü şarkıcı, eşi Çağrı Terlemez'e 2024 model Mercedes hediye etmiş. Aracın hangi seriye ait olduğu ise bilinmiyor.

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