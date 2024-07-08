SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024, 16:53 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024, 17:19

Ece Seçkin eşi Çağrı Terlemez için kesenin ağzını açtı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

Ece Seçkin’den eşi Çağrı Terlemez’e çok konuşulacak hediye... Kesenin ağzını açan Seçkin, geçen ay kendisine iki at hediye eden eşine, lüks bir otomobil aldı.

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.

O günden bu yana ilişkilerini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde birbirlerine aldıkları hediyelerle gündem oldu.

KESENİN AĞZINI AÇTI
En son geçtiğimiz aylarda Çağrı Terlemez biricik eşi Ece Seçkin'e iki at hediye etmiş ve bu hediyesi ile uzun süre konuşulmuştu.

Ece Seçkin de kocasının doğum günü için kesenin ağzını açtı.

2. sayfanın haberine göre; ünlü şarkıcı, eşi Çağrı Terlemez'e 2024 model Mercedes hediye etmiş. Aracın hangi seriye ait olduğu ise bilinmiyor.

SIRADAKİ VİDEO
Berrak Tüzünataç'tan cesur paylaşım! Yarı çıplak yatağa uzanıp çarşafa sarındı!
08.07.2024Pazartesi
Metin Akpınar 2. kere baba oldu!
07.07.2024Pazar
Berberler pazar günü açık mı? KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI 2024?
07.07.2024Pazar
Cem Adrian’a Van'da saldırı!
07.07.2024Pazar
Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Devrim Özkan'dan eski aşkı için olay sözler
06.07.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Küçükçekmece’de zincirleme kaza: 13 yaralı 01:01
Küçükçekmece'de zincirleme kaza
08.07.2024Pazartesi
En düşük emekli maaşına zam için hazırlık! İşte detaylar… 03:53
En düşük emekli maaşına zam için hazırlık!
08.07.2024Pazartesi
Nike’tan ’kürdistan’ propagandası! İşte tepkiler üzerine silinen o video 00:30
Nike'tan 'kürdistan' propagandası!
08.07.2024Pazartesi
Meteoroloji’den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı! 01:16
Meteoroloji'den 13 ile kuvvetli yağış uyarısı!
08.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA