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Nicolo Zaniolo resmen Atalanta'da

Cimbom, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı. 6.4 milyon Euro kiralama bedeli alacak G.Saray, transfer kalıcı olursa 15.5 milyon Euro opsiyon ve 2 milyon Euro daha alabilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Nicolo Zaniolo resmen Atalanta’da

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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İtalyan yıldızın satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmanın şartlarıyla ilgili olarak ise "Atalanta, şirketimize Nicolo Zaniolo için 6 milyon 400 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" denildi. Geride bıraktığımız günlerde Zaniolo, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı silip, tepki çekmişti.

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