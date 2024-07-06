Nicolo Zaniolo resmen Atalanta’da

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İtalyan yıldızın satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmanın şartlarıyla ilgili olarak ise "Atalanta, şirketimize Nicolo Zaniolo için 6 milyon 400 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" denildi. Geride bıraktığımız günlerde Zaniolo, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı silip, tepki çekmişti.