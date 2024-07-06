En Nesyri’de geri sayım

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. 27 yaşındaki yıldız isim ile el sıkışan Kanarya'nın Sevilla ile de görüşmelerinde mesafe kat ettiği ve gelecek haftaya kadar bu transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Geçen sezon Sevilla formasını 41 maçta giyen Faslı yıldız söz konusu maçlarda 20 gol atarken, 3 de asist üretti. En Nesyri daha önce Leganes ve Malaga ekiplerinin başarısı için ter döktü. Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen yıldız isim, Fas adına da 73 maçta 20 gollük performans sergiledi.