Hermoso’ya 5 milyon Euro

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Mario Hermoso ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz günlerde 3 yıllık kontrat önerdiği İspanyol stopere yeni bir teklif daha yaptığı öğrenildi. Kartal'ın aynı kontrat süresini önerdiği, oyuncunun maaşını ise 5 milyon Euro'ya kadar çıkardığı belirlendi. Ancak deneyimli oyuncunun Beşiktaş'ın teklifine rağmen önceliğinin Körfez olduğu ve Suudi ekiplerinden teklif beklediği ifade edildi. Beşiktaş'ın tüm şartlarını zorladığı yıldız futbolcunun Körfez ekipleriyle anlaşamaması halinde rotasını Siyah-Beyazlılar'a çevireceği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli stoper Madrid kulübüyle geride bıraktığımız sezonda 45 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hermoso'ya güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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