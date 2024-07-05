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Hermoso’ya 5 milyon Euro

Siyah-Beyazlılar’ın kadrosuna katmak istediği tecrübeli stoper için yıllık 5 milyon Euro’ya kadr çıktığı ancak oyuncunun Suudi Arabistar’dan teklif beklediği belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Hermoso’ya 5 milyon Euro

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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Mario Hermoso ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz günlerde 3 yıllık kontrat önerdiği İspanyol stopere yeni bir teklif daha yaptığı öğrenildi. Kartal'ın aynı kontrat süresini önerdiği, oyuncunun maaşını ise 5 milyon Euro'ya kadar çıkardığı belirlendi. Ancak deneyimli oyuncunun Beşiktaş'ın teklifine rağmen önceliğinin Körfez olduğu ve Suudi ekiplerinden teklif beklediği ifade edildi. Beşiktaş'ın tüm şartlarını zorladığı yıldız futbolcunun Körfez ekipleriyle anlaşamaması halinde rotasını Siyah-Beyazlılar'a çevireceği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli stoper Madrid kulübüyle geride bıraktığımız sezonda 45 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hermoso'ya güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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