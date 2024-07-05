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En sonunda geliyor!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan En-Nesyri ile 3 yıllığına anlaşan Sarı-Lacivertliler, Sevilla’ya teklifini bonuslarla 15 milyon Euro’ya yükseltti. İspanyollar 17 milyon Euro’ya indi. Anlaşma artık an meselesi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
En sonunda geliyor!

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Jose Mourinho'nun uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen, güçlü fizikli bir forvet istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi mutlu sona yaklaşıyor. Portekizli hocanın çizdiği profil sonrası listenin ilk sırasına Sevilla formasını giyen Youssef En-Nesyri'yi alan Sarı-Lacivertliler bu önemli transferi bitiriyor.

FARK 2 MİLYON EURO
Sezon sonunda İspanyol kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Faslı forvetle 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe bonservis pazarlıklarında da sona geldi. Alınan bilgilere göre yönetim son yapılan görüşmede bonuslarla beraber Sevilla'ya 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. En-Nesyri için kapıyı 20 milyon Euro'dan açan İspanyollar'ın ise 17 milyon Euro'ya indiği belirlendi.

20 GOL KAYDETTİ
Önümüzdeki günlerde tarafların orta bir noktada buluşması ve transferin sonuçlandırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 maçta attığı 16 golle tüm dikkatleri üzerine çeken En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. 2020 yılında Leganes'ten Sevilla'ya transfer olan 1.92 boyundaki Faslı yıldız, Avrupa'nın en önemli pivot santrforları arasında gösteriliyor.

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