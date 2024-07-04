Osayı Samuel için 7.5 milyon Euro

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından özellikle Ada kulüplerinin dikkatini çeken Bright Osayi Samuel için resmi teklifler gelmeye devam ediyor. İngiliz basınına göre yeniden Premier Lig'e yükselen Southampton, Nijeryalı sağ bek için harekete geçti. Sotuhampton'ın Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı, pazarlıkların devam ettiği de belirtildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho atletik özellikleri nedeniyle Osayi Samuel'in takımda kalmasını istiyor. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de oynama hayali olduğu ve bu nedenle gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönünde talepte bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Osayi'nin bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.

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