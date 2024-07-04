PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Osayı Samuel için 7.5 milyon Euro

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından özellikle Ada kulüplerinin dikkatini çeken Bright Osayi Samuel için resmi teklifler gelmeye devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Osayı Samuel için 7.5 milyon Euro

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından özellikle Ada kulüplerinin dikkatini çeken Bright Osayi Samuel için resmi teklifler gelmeye devam ediyor. İngiliz basınına göre yeniden Premier Lig'e yükselen Southampton, Nijeryalı sağ bek için harekete geçti. Sotuhampton'ın Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı, pazarlıkların devam ettiği de belirtildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho atletik özellikleri nedeniyle Osayi Samuel'in takımda kalmasını istiyor. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de oynama hayali olduğu ve bu nedenle gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönünde talepte bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Osayi'nin bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de karanlık eller devrede| Sokaklara adam taşıyan 19 yaşındaki provokatörün ifadesine ulaşıldı! Örgütlenme biçimleri deşifre oldu
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur zammı temmuz 2024
Merdan Yanardağ’ın ’bozkurt’ cehaleti! Merih Demiral’ı hedef aldı siyasi simge dedi yalanı elinde patladı
A Milli Takım’ın oyuncusu Kenan Yıldız’ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu
Astana’da ’Suriye’ zirvesi! Başkan Erdoğan’dan Teröristan kurdurmayız mesajı: Putin’den İlişkilerimiz ilerliyor sözleri
UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı | Türkiye’den peş peşe tepkiler! Merih ceza alır mı?
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak | Peş peşe temaslar
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı
SON DAKİKA