Avusturya’yı geçen A Milli Takımımız çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı. Avusturya; Fransa, Hollanda ve Polonya'nın olduğu gruptan lider çıkmış ve bizimle eşleşmişti. D Grubu'nu en iyi üçüncüler arasına girerek bitiren Hollanda ise Romanya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdı.

Bizim Çocuklar, son 8'de ise Portakallar ile eşleşti. D Grubu'nda Avusturya, son hafta maçında Hollanda ile karşılaşmıştı. Avusturya söz konusu maçı 3-2 kazanmıştı. Biz de dün Avusturya'yı devirerek ne kadar güçlü olduğumuzu ispatladık. Şimdi gözümüzü Portakallar'a çevirdik. Berlin'de yaşayan milyonlarca taraftarımızla Hollanda'ya sahayı dar edip, tarihimizde ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale adımızı yazdırmak için savaşacağız.



NİHAT'TAN SONRA İLK KEZ

Merih Demiral, Nihat Kahveci'den (vs Çekya; EURO 2008) bu yana Türkiye formasıyla bir Avrupa Şampiyonası maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.



NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!

Ay-Yıldızlılar'da iki gol atarak galibiyette büyük rol oynayan Merih Demiral, maç sonunda duygu yüklü bir konuşma yaptı. 26 yaşındaki futbolcumuz, "Ne mutlu Türk'üm diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek. mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun" ifadelerini kullandı. Merih, turnuvanın her maç sonu organize ettiği 'maçın oyuncusu' ödülünü de kazanmayı başardı.