PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Avusturya'yı geçen A Milli Takımımız çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti

EURO 2008’den sonra ilk kez çeyrek finale kalan Ay-Yıldızlılar, gözünü Hollanda’ya çevirdi. Dev kapışma 6 Temmuz’da Berlin’de yaşanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Avusturya’yı geçen A Milli Takımımız çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı. Avusturya; Fransa, Hollanda ve Polonya'nın olduğu gruptan lider çıkmış ve bizimle eşleşmişti. D Grubu'nu en iyi üçüncüler arasına girerek bitiren Hollanda ise Romanya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdı.

Bizim Çocuklar, son 8'de ise Portakallar ile eşleşti. D Grubu'nda Avusturya, son hafta maçında Hollanda ile karşılaşmıştı. Avusturya söz konusu maçı 3-2 kazanmıştı. Biz de dün Avusturya'yı devirerek ne kadar güçlü olduğumuzu ispatladık. Şimdi gözümüzü Portakallar'a çevirdik. Berlin'de yaşayan milyonlarca taraftarımızla Hollanda'ya sahayı dar edip, tarihimizde ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale adımızı yazdırmak için savaşacağız.

NİHAT'TAN SONRA İLK KEZ
Merih Demiral, Nihat Kahveci'den (vs Çekya; EURO 2008) bu yana Türkiye formasıyla bir Avrupa Şampiyonası maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!
Ay-Yıldızlılar'da iki gol atarak galibiyette büyük rol oynayan Merih Demiral, maç sonunda duygu yüklü bir konuşma yaptı. 26 yaşındaki futbolcumuz, "Ne mutlu Türk'üm diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek. mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun" ifadelerini kullandı. Merih, turnuvanın her maç sonu organize ettiği 'maçın oyuncusu' ödülünü de kazanmayı başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella’dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
2019’da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya’ya Merih Demiral’dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor
Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı
SON DAKİKA