Spalletti’nin yerine Allegri!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Roberto Mancini yönetiminde şampiyon olan İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük hayal kırıklığı yaşatarak son 16'da veda etti.

Her ne kadar Luciano Spalletti'nin görevde kalacağı açıklansa da İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Spalletti ile yolların ayrılması durumunda ilk aday Juventus'tan ayrılan Massimiliano Allegri olacak. Ayrıca Çizme basınında, "Spalletti ile devam edilmesi anlamsız" denildi.