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Google'a "Fransız" ihtilali! Dünya medyası ayaklandı: Tıklanma yüzde 80-90 oranında düştü

Google, yapay zeka güncellemesi ile dijital haberciliğin selasını okudu. "AI Overview" arama özelliği, haber sitelerine yönlendirme yapmayarak yayıncıların trafik ve gelir kaybı yaşamasına neden oldu. Hem haberlere telif ödemeyen hem de gazetecilerin emeğiyle üretilen içerikleri "hammadde" olarak kullanan Google'a karşı dünya medyası ayaklandı. Reddit, Reuters, Politico ve USA Today Google'a içeriklerini tamamen kapatmayı değerlendiriyor. 300'ü aşkın Fransız basın kuruluşu birleşip Google'ı rekabet kurumuna şikayet etti. Yapay zekanın tetiklendiği aramalarda trafiğin %80-90 oranında düştüğü bildirildi.

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Google'a "Fransız" ihtilali! Dünya medyası ayaklandı: Tıklanma yüzde 80-90 oranında düştü

Haberlere telif ödemeyen ve tekelleşme sistemi kuran arama motoru Google, "AI Overviews" denilen yeni nesil yapay zeka arama özelliklerini devreye alarak dijital haberciliğe büyük bir darbe vurdu.

Google'ın devreye aldığı yapay zeka modülleri, kullanıcıların sorularına orijinal siteye gitmeye gerek kalmadan doğrudan arama sayfasında yanıt veriyor. Bu durum, internetin temel işleyişi olan "yönlendirme" mekanizmasını sekteye uğrattığı için küresel çapta kriz çıktı.

Google'a "Fransız" ihtilali! Dünya medyası ayaklandı: Tıklanma yüzde 80-90 oranında düştü-2

Böylece okuyucu habere tıklamadığı için yayıncının sayfa görüntülenmesi düştü.

Tıklama oranlarındaki (CTR) sert düşüş, medya kuruluşlarının temel gelir kapısını kapatıyor. Özetle, Google gazetecilerin saha araştırması ve emeğiyle üretilen içerikleri kendi yapay zeka ağında "hammadde" olarak kullanıyor. Haberlere telif ödemediği gibi haberlerin yayınlandığı sitelerin de trafik kaybı yaşamasına neden oluyor.

Yapay zeka krizi büyüyor! Dünya medyası Google’a bayrak açtı: Yayıncılar içeriklerini kapatmayı değerlendiriyorYapay zeka krizi büyüyor! Dünya medyası Google’a bayrak açtı: Yayıncılar içeriklerini kapatmayı değerlendiriyor


DÜNYA MEDYASI GOOGLE'A BAYRAK AÇTI

Tıklanmaları düşen uluslararası haber yayıncıları bu durumu "Dijital İçerik Hırsızlığı" ve "Yağmacılık" olarak nitelendirip isyan bayrağını açtı.

Reddit, Reuters, Politico ve USA Today Google arama motoruna içeriklerini tamamen kapatmayı değerlendiriyor.

Google'a "Fransız" ihtilali! Dünya medyası ayaklandı: Tıklanma yüzde 80-90 oranında düştü-4

GOOGLE'IN DİJİTAL YAĞMACILIĞININ RAKAMSAL BOYUTU KORKUNÇ

Google'ın AI modülünün, haber sitelerine verdiği zararın rakamsal boyutu da ürkütücü vaziyette.

Reuters Enstitüsü 2026 raporunda 51 ülkeden 280 medya lideriyle yapılan ankete göre, yayıncıların arama trafiğinin önümüzdeki üç yıl içinde %43 oranında düşmesi bekleniyor. Chartbeat verilerine göre, Kasım 2024 - Kasım 2025 döneminde haber sitelerine giden Google arama trafiği dünya genelinde %33, ABD'de ise %38 oranında geriledi.

TIKLANMA %80-90 ORANINDA DÜŞTÜ

Daily Mail (DMG Media), İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'na sunduğu verilerde, yapay zeka özetlerinin (AI Overviews) tetiklendiği aramalarda tıklama oranlarının (CTR) %80-90 oranında azaldığını bildirdi.

Google'a "Fransız" ihtilali! Dünya medyası ayaklandı: Tıklanma yüzde 80-90 oranında düştü-5



FRANSIZ GAZETELERİ GOOGLE'A KARŞI BİRLEŞTİ

Son olarak Fransız gazeteleri, internet sitelerine tıklanma oranını düşüren Google yapay zeka arama özetleri hakkında rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Yerel ve ulusal 300'ü aşkın Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, Google arama motorunda yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin kullanılmasına karşı harekete geçti.

REKABET KURUMUNA ŞİKAYET ETTİLER

APIG, Google yapay zeka özetlerinin internet kullanıcılarının arama davranışlarını etkilemesi ve haber kaynaklarına doğrudan erişimleri azaltması nedeniyle rekabet kurumuna şikayette bulundu.

Fransız basın kuruluşları, yapay zeka teknolojilerine karşı arama motorlarındaki görünürlüklerini ve gelirlerini korumak istiyor. Yapay zeka destekli arama motorları dijital dünyada bir dönüşüm yaratırken, internet kullanıcıları web sitelerine direkt girmeden aradıklarını bulabiliyor. Bu durum haber-medya sitelerine tıklanma oranlarını düşürüyor.

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