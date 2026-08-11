Google'a "Fransız" ihtilali! Dünya medyası ayaklandı: Tıklanma yüzde 80-90 oranında düştü

Haberlere telif ödemeyen ve tekelleşme sistemi kuran arama motoru Google, "AI Overviews" denilen yeni nesil yapay zeka arama özelliklerini devreye alarak dijital haberciliğe büyük bir darbe vurdu. Google'ın devreye aldığı yapay zeka modülleri, kullanıcıların sorularına orijinal siteye gitmeye gerek kalmadan doğrudan arama sayfasında yanıt veriyor. Bu durum, internetin temel işleyişi olan "yönlendirme" mekanizmasını sekteye uğrattığı için küresel çapta kriz çıktı.





Böylece okuyucu habere tıklamadığı için yayıncının sayfa görüntülenmesi düştü.



Tıklama oranlarındaki (CTR) sert düşüş, medya kuruluşlarının temel gelir kapısını kapatıyor. Özetle, Google gazetecilerin saha araştırması ve emeğiyle üretilen içerikleri kendi yapay zeka ağında "hammadde" olarak kullanıyor. Haberlere telif ödemediği gibi haberlerin yayınlandığı sitelerin de trafik kaybı yaşamasına neden oluyor.