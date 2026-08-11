Beşiktaş Vlahovic'i bitirdi! Sırp golcü İstanbul'a geldi
Beşiktaş, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic’te mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Sırp golcü İstanbul’a ayak basarken, yıldız futbolcunun “Siyah ve beyaz, hayat boyu beni takip etmiştir. Partizan’la başlayan hikâyem, Juventus ve Beşiktaş’la devam etti” sözleri büyük heyecan yarattı.
Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir uğraş verdiği bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar serbest statüde bulunan golcü oyuncu Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardı.
Kartal'ın, prensipte el sıkıştığı Vlahovic İstanbul'a geldi. Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç ve golcü futbolcuyu taşıyan uçak saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic İstanbul'da!
Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Vlahovic, kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
VLAHOVIC İSTANBUL'A GELDİ
26 yaşındaki golcü oyuncu, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Şampiyon olmak istiyoruz. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Siyah ve beyaz, hayat boyu beni takip etmiştir. Partizan'la başlayan hikâyem, Juventus ve Beşiktaş'la devam etti." dedi.
Beşiktaş'ın, 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.03'te Vlahovic için imza töreni düzenlemesi planlanıyor.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Siyah-beyazlılıar sosyal medya hesabından Vlahovic'in yer aldığı bir paylaşım yaptı.
48 SAATLİK YOĞUN TRAFİK
Transferin sonuçlanması için son 48 saatte yoğun bir görüşme trafiği yürütüldüğü belirtildi. Sürecin kritik adımlarından birini sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret oluşturdu.
Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlandığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın sunduğu şartların Sırp futbolcu tarafından kabul edildiği ve tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ifade edildi.
YILLIK 10 MİLYON EURO
İtalyan medyasındaki haberde Beşiktaş'ın Vlahovic'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte oyuncunun toplam kazancının 10 milyon euroya ulaşacağı belirtildi.
Bu teklifin ardından Sırp golcünün Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve sözleşme şartlarında mutabakat sağlandığı kaydedildi.
Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic'in bonservis bedeli bulunmaması, transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun maaş ve bonus şartları üzerinde anlaşma sağlayarak çok önemli bir transferi daha bitirdi.
Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması! 2 yıldız için resmi hamle
Beşiktaş'a kuzeyli savaşçı!