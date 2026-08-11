Beşiktaş Vlahovic'i bitirdi! Sırp golcü İstanbul'a geldi

Kartal'ın, prensipte el sıkıştığı Vlahovic İstanbul'a geldi. Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç ve golcü futbolcuyu taşıyan uçak saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir uğraş verdiği bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar serbest statüde bulunan golcü oyuncu Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardı.

Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Vlahovic, kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta!

VLAHOVIC İSTANBUL'A GELDİ

26 yaşındaki golcü oyuncu, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Şampiyon olmak istiyoruz. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Siyah ve beyaz, hayat boyu beni takip etmiştir. Partizan'la başlayan hikâyem, Juventus ve Beşiktaş'la devam etti." dedi.

Beşiktaş'ın, 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.03'te Vlahovic için imza töreni düzenlemesi planlanıyor.