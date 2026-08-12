MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye'nin istikameti bellidir
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çerçeve Yasa'nın 467 oyla onaylanması sonrası açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'nin istikameti bellidir" dedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çerçeve Yasa'nın 467 oyla onaylanması sonrası açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'nin istikameti bellidir" dedi.MHP Lideri Devlet Bahçeli: Terör belasını geleceğe bırakmayacağız
Ayrıntılar geliyor...
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel