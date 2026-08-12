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MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye'nin istikameti bellidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çerçeve Yasa'nın 467 oyla onaylanması sonrası açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'nin istikameti bellidir" dedi.

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MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye'nin istikameti bellidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çerçeve Yasa'nın 467 oyla onaylanması sonrası açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'nin istikameti bellidir" dedi.

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MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye'nin istikameti bellidir-2 MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye'nin istikameti bellidir-3 MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Türkiye'nin istikameti bellidir-4
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