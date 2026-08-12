Özgür Özel YENİ Parti'de azınlığa düştü! Silivri güdümlü "Dilek İmamoğlu" operasyonu: Hem kavga hem siyasi eyyamcılık





VAN'DA SELAM ÇAKAN DA O İDİ...



Oysa Dilek İmamoğlu 14-28 Mayıs 2023 tarihli cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Van'da düzenlenen bir mitingde "zafer işareti" yaparak alandakileri selamlamıştı.



ÖNCE DİLEK İMAMOĞLU İLE OPERASYON ÇEKTİ SONRA GÖSTERMELİK DESTEK VERDİ



Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise Özgür Özel'in "çerçeve yasa" tutumuna destek açıkladı. İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açtığı yeni siyaset yoluna, büyük mücadelesine ve liderliğine inanıyor; bütün uyarıları ile ortaya koyduğu üstün kararlılığı yürekten destekliyorum. Bugün aldığı kararın altına imzamı atıyorum" açıklamasını yaptı.





Bu sözler YENİ Parti'deki tutarsızlığı bir kez daha gösterdi.



Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e önce Dilek İmamoğlu üzerinden operasyon çektiği sonra da göstermelik bir destek verdiği konuşuluyor.



İMAMOĞLU ÖZEL'İ AZINLIKTA BIRAKTI: "PARTİNİN İPLERİ BENİM ELİMDE" MESAJI



Dilek İmamoğlu, Özgür Özel'in konuşmasından önce İYİ Parti'nin kampanyası olan, "Yüzümüzü millete dönelim" etiketini paylaştı. YENİ Parti'de tereddütte olanlar bunlar etkilendi. 91 milletvekilinden 54'ü hayır deyip Özgür Özel'i genel başkan olduğu partide azınlık durumunda bıraktı. İmamoğlu aynı zamanda Özel'e "Partinin ipleri benim elimde" mesajı da vermiş oldu.





ÖZEL'DEN "SİYASİ EYYAMCILIK" İTİRAFI!



Tüm bu tartışmaların gölgesinde Özgür Özel, partisindeki bölünmeyi "hibrit çözüm" olarak lanse etmeye çalışırken "siyasi eyyamcılık" itirafında bulundu. Tamamıyla oy odaklı hareket ettiklerini itiraf eden Özel, "Evet" oyu vererek Kürtleri, "Hayır" oyu vererek milliyetçileri üzmediklerini öne sürdü.



SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, "Kürt sorununun çözümünde YENİ Parti'nin inisiyatif almasını bekleyen vatandaşlarımızı üzmek, diğer tarafta da hassasiyet gösteren kişileri yani tamamen 'evet' diyerek de bu konuda endişesi, hassasiyeti olan kişileri üzmek istemedik" açıklamasında bulundu.



Vekillerin kendisini takmamasını ise şu sözlerle geçiştirmeye kalktı:



Milletvekillerimize "Kendi ilinizde il başkanına yöneticilerimize, halka, tanıdıklarınıza, kanaat önderlerinize sorun. Onlar ne diyorsa ilinizin hassasiyetine göre hareket edin." dedim. Bir hibrit çözümü, halkı da dinleyen, endişeleri de kayda geçirdik.