Özgür Özel YENİ Parti'de azınlığa düştü! Silivri güdümlü "Dilek İmamoğlu" operasyonu: Hem kavga hem siyasi eyyamcılık
CHP'deki Bizans oyunları YENİ Parti'ye de taşındı. Özgür Özel, uğruna "baba ocağını" böldüğü partide Ekrem İmamoğlu eliyle "azınlık" durumuna düştü. Çerçeve yasa teklifine Özel'in en yakınındaki ve memleketindeki vekiller bile "hayır" oyu verdi. Operasyon Dilek İmamoğlu üzerinden yürüdü. "Yüzümüzü millete dönelim" paylaşımı bizzat Silivri yönlendirmesiyle yapıldı. Günün sonunda Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e destek açıklasa da "Partinin ipleri benim elimde" mesajı vermiş oldu. Özel ise partideki bölünmeyi "hibrit çözüm" olarak lanse etmeye çalışırken "siyasi eyyamcılık" itirafında bulundu.
CHP'yi bölerek YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel, yeni siyasi yolculuğunun ilk kritik virajını "bütünlükle" dönemedi.
Özel'in Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine "evet" oyu vereceğini açıklamasına rağmen YENİ Partili 54 milletvekili "hayır" oyu verdi. Çerçeve yasa teklifine evet diyenlerin vekil sayısı 35 ile sınırlı kaldı.
EN YAKININDAKİLER BİLE ÖZEL'İN ARKASINDA DURMADI
Özel'in yakın temasta olduğu ve "ağabeyim" dediği Veli Ağbaba "Hayır" diyen isimler arasında en dikkat çekeni. Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun yanı sıra Özel'in memleketi Manisa'daki iki vekil de Özel'le ters düştü. YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen oylamada "hayır" dedi.
DERİN BÖLÜNMENİN SACAYAĞI DİLEK İMAMOĞLU
YENİ Parti'deki derin bölünmenin bir diğer sacayağı ise Dilek İmamoğlu.
İmamoğlu, "Yüzümüzü millete dönelim" paylaşımında bulunarak Özel'i parti tabanının önüne attı. Bunun üzerine sosyal medyadaki "Ekremci" troller Özel'e saydırdı. YENİ Parti'ye bağış yapıp yaptıkları bağışları haram edenler bile oldu.
VAN'DA SELAM ÇAKAN DA O İDİ...
Oysa Dilek İmamoğlu 14-28 Mayıs 2023 tarihli cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Van'da düzenlenen bir mitingde "zafer işareti" yaparak alandakileri selamlamıştı.
ÖNCE DİLEK İMAMOĞLU İLE OPERASYON ÇEKTİ SONRA GÖSTERMELİK DESTEK VERDİ
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise Özgür Özel'in "çerçeve yasa" tutumuna destek açıkladı. İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açtığı yeni siyaset yoluna, büyük mücadelesine ve liderliğine inanıyor; bütün uyarıları ile ortaya koyduğu üstün kararlılığı yürekten destekliyorum. Bugün aldığı kararın altına imzamı atıyorum" açıklamasını yaptı.
Bu sözler YENİ Parti'deki tutarsızlığı bir kez daha gösterdi.
Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e önce Dilek İmamoğlu üzerinden operasyon çektiği sonra da göstermelik bir destek verdiği konuşuluyor.
İMAMOĞLU ÖZEL'İ AZINLIKTA BIRAKTI: "PARTİNİN İPLERİ BENİM ELİMDE" MESAJI
Dilek İmamoğlu, Özgür Özel'in konuşmasından önce İYİ Parti'nin kampanyası olan, "Yüzümüzü millete dönelim" etiketini paylaştı. YENİ Parti'de tereddütte olanlar bunlar etkilendi. 91 milletvekilinden 54'ü hayır deyip Özgür Özel'i genel başkan olduğu partide azınlık durumunda bıraktı. İmamoğlu aynı zamanda Özel'e "Partinin ipleri benim elimde" mesajı da vermiş oldu.
ÖZEL'DEN "SİYASİ EYYAMCILIK" İTİRAFI!
Tüm bu tartışmaların gölgesinde Özgür Özel, partisindeki bölünmeyi "hibrit çözüm" olarak lanse etmeye çalışırken "siyasi eyyamcılık" itirafında bulundu. Tamamıyla oy odaklı hareket ettiklerini itiraf eden Özel, "Evet" oyu vererek Kürtleri, "Hayır" oyu vererek milliyetçileri üzmediklerini öne sürdü.
SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, "Kürt sorununun çözümünde YENİ Parti'nin inisiyatif almasını bekleyen vatandaşlarımızı üzmek, diğer tarafta da hassasiyet gösteren kişileri yani tamamen 'evet' diyerek de bu konuda endişesi, hassasiyeti olan kişileri üzmek istemedik" açıklamasında bulundu.
Vekillerin kendisini takmamasını ise şu sözlerle geçiştirmeye kalktı:
Milletvekillerimize "Kendi ilinizde il başkanına yöneticilerimize, halka, tanıdıklarınıza, kanaat önderlerinize sorun. Onlar ne diyorsa ilinizin hassasiyetine göre hareket edin." dedim. Bir hibrit çözümü, halkı da dinleyen, endişeleri de kayda geçirdik.
ÖZEL: İYİ PARTİ'DEN DAHA ÇOK HAYIR OYU VERDİK
Dilek İmamoğlu, Özgür Özel'e İYİ Parti'nin sloganı olan "Yüzümüzü millete dönelim" sloganı ile operasyon çekerken Özel'den yanıt gecikmedi.
YENİ Parti'nin azınlığa düşen lideri, "Bizim arkadaşlarımızın verdiği 'hayır' oyları İYİ Parti'nin verdiğinden çok. İYİ Parti 28 tane hayır oyu verdi. Biz 54 tane hayır oyu verdik. Yani sokaktaki tepkiyi ve endişeyi de dile getirdik. Ama diğer yandan Kürt meselesinin çözümü konusundaki irademiz var. Sonuçta PKK silah bırakıyor. Silah bırakana mı karşı çıkacağız? O konudaki irademizi de net olarak ortaya koyduk" dedi.
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