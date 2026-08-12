"ÇİPLİ KİMLİK" VE BİYOMETRİK FOTOĞRAF MESAJLARI

Dijital dokümanlarda yer aldığı belirtilen mesajların bazıları ise Burkay Karatepe için yeni kimlik temin edilmesine yönelik hazırlık yapıldığı şüphesini gündeme getirdi.



KİMLİĞİ ŞANTİYEDEKİ İŞÇİLERİN KİMLİKLERİN SEÇTİ

Bir dokümanda; "Güvenli kimlik bilgisi ayarladım, şantiyeye çalışan işçilerin kimlik bilgileri hep geliyor bana, arasından seçiyorum olabilir olanları. Sen yeni biyometrik foto çek hazırla... Çipli kimlik olsun bir tane" şeklinde ifadeler bulunduğu şüpheliye soruldu.

Başka bir dokümanda da "Biyometrik fotoğraf çektir... yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek" ifadelerinin geçtiği belirtildi.

Karatepe bu yazışmaları bilmediğini söylerken, Burkay'ın yakalandığında üzerinde bulunan sahte kimlikle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: "Bu kimliği babamın çıkarıp Burkay'a verdiğini tahmin edebiliyorum. Kuvvetle muhtemel böyle olmuştur."

Kendisinin sahte kimlik temin etmek için herhangi bir girişimde bulunmadığını savundu.

"KİMLİK VE PASAPORT İÇİN 10 BİN DOLAR BİRİKTİRDİM"

Bir başka Word dokümanında ise sahte pasaport ve kimlik hazırlığına ilişkin olduğu değerlendirilen şu ifadelerin bulunduğu belirtildi: "Kimlik vs. işini güvendiğim biri var onunla halledeceğim, pasaport da çıkartıyorlar ama pasaport ile kimlikteki fotoğraf aynı olmasın... 10.000 USD para biriktirdim, kimlik ve pasaport için."

Ayşe Alanur Karatepe bu mesajla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi ve kardeşini yurt dışına kaçırmak amacıyla hiçbir girişimde bulunmadığını savundu.

SURİYE-BEYRUT VE İRAN ÜZERİNDEN KAÇIŞ ROTASI İDDİASI

Dosyadaki bir başka dijital dokümanda ise farklı ülkeler üzerinden kaçış ihtimallerine ilişkin ifadeler yer aldı.

Tutanakta aktarılan mesajda; "Belki Suriye üzerinden Beyrut falan işimiz olursa o bölgeye hakim... Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var" ifadeleri bulundu.

Aynı mesajda üç ayrı hat aldırılacağı, birinin mesajı yazan kişide kalacağı, ikisinin Burkay Karatepe'ye ulaştırılacağı şeklinde ifadeler de yer aldı. Karatepe, kendisine okunan bu mesajlarla ilgili "Bilgim yoktur" cevabını verdi.