AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "25. Yıl Özel Mitingi" ile kutlayacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilecek program için yaklaşık iki aydır hazırlık yapıldığını belirterek, yüz binlerce kişinin katılımının beklendiğini söyledi. Senfoni orkestrası ve mehter takımının sahne alacağı programda 25 yıllık yolculuğu anlatan özel film gösterilecek, hatıra madalyonu ve almanak dağıtılacak, gecenin sonunda ise büyük bir dron gösterisi gerçekleştirilecek. Acar, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının gelecek 25 yıllık vizyona ilişkin önemli mesajlar içereceğini belirterek, "Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için." dedi.

"Sahnemiz, çok görkemli büyük bir sahne. Çünkü en az 100 bin davetlinin olduğu bir ortamda burada yüz binlerce katılım bekliyoruz. Bu sahnede bir şov, görkemli bir sanat izleyeceğiz. Ama AK Parti ile bütünleşen bir sanattan bahsediyoruz. Bir senfoni orkestramız, bir de mehteran takımımız olacak. Sağ ve sol köşelerde onlar için bir yer hazırladık."

Program için büyük ve görkemli bir sahne hazırlandığını belirten Acar, organizasyonun detaylarını şöyle anlattı:

Ankara Millet Bahçesi'ndeki programa yoğun katılım beklediklerini vurgulayan Acar, en az 100 bin davetlinin bulunacağı organizasyonda katılımın yüz binleri bulmasını öngördüklerini söyledi.

Acar ayrıca partinin kurucularının telefonla aranarak 14 Ağustos'taki programa davet edildiğini ifade etti.

AK Parti'nin kuruluş döneminde görev alan ve hayatını kaybeden teşkilat mensuplarının da unutulmadığını kaydeden Acar, eş zamanlı mevlit programlarının düzenlendiğini söyledi.

Yıl dönümü hazırlıklarının yalnızca Ankara'daki ana programla sınırlı olmadığını belirten Acar, 81 ilde eş zamanlı çalışmaların yürütüldüğünü, bu kapsamda Vefa Buluşmaları ve İl Danışma Meclisi toplantılarının gerçekleştirildiğini anlattı.

"AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız. Hem Cumhurbaşkanı'mızın buradaki konumlandırılması, dünya üzerindeki oluşturduğu imaj, bugünkü karizma liderliğinin nasıl bir yere evrildiği, toplumumuzun, milletimizin, hatta sınırları aşan düzeyde ümmetin lideri olduğunu gösteren bir 25. yıl buluşması yapmayı planladık."

Son bir aydır da AK Parti'nin 25 yıllık hafızasının kamuoyuna aktarılmasına yönelik kapsamlı bir kampanya yürütüldüğünü bildiren Acar, şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan'ın, 24 yılın ardından kuruluş yıl dönümünün parti kurulları, kabine üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı sınırlı bir davetle değil, partinin kuruluşundaki millet iradesine uygun şekilde doğrudan vatandaşlarla birlikte kutlanmasını istediğini aktaran Acar, bu doğrultuda yaklaşık iki aydır hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

25 YILLIK YOLCULUK ÖZEL FİLMLE ANLATILACAK

Programda Başkan Erdoğan'ın başlattığı siyasi yolculuğun da özel bir yapımla anlatılacağını aktaran Acar, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan 25 yıllık dönemi kapsayan yaklaşık 20 dakikalık bir film gösteriminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Acar, filmde "Erdemliler Hareketi" olarak kendisini ifade eden kuruluş dönemindeki isimlerden bugün görevde bulunan kadrolara kadar 25 yıllık sürecin ele alınacağını belirtti.

"Sahnede bu sanat icra edilirken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bu yolculuğu 'Erdemliler Hareketi' olarak kendini ifade eden o günkü abilerimizin tamamının da içinde olduğu, bugün görevde olanlar dahil 25 yıllık yolculuğumuzun anlatılacağı yaklaşık 20 dakikalık bir film gösterimi gerçekleşmiş olacak." diyen Acar, programa özel hazırlanan hatıralara ilişkin de bilgi verdi.

ÖZEL MADALYON VE 25 YILLIK ALMANAK

Acar, bugüne özel bir madalyon hazırlattıklarını belirterek, bugüne kadar görev yapmış isimlere hatıra olarak AK Parti madalyonunun verileceğini söyledi.

Madalyonun içerisinde AK Parti döneminde hayata geçirilen sembolik ve ikonik eserlerin yer aldığını ifade eden Acar, ayrıca 25 yıllık icraatların yıl yıl ve gün gün anlatıldığı özel bir almanak hazırlandığını kaydetti.

Acar şöyle konuştu:

"Bir madalyon hazırlattık. Bugüne özel konuklarımıza, bugüne kadar görev yapmış olan herkese hatıra olması adına AK Parti'nin madalyonunu paylaşacağız. Madalyonun içerisinde de AK Parti'nin büyük, sembolik, ikonikleşmiş eserleri yer alıyor. Ayrıca 25 yıldır göreve geldiğimiz andan bugüne kadar Türkiye'de AK Parti yıl yıl gün gün, nereye nasıl bir icraat yapmış bunun üzerine çalıştığımız bir almanak hediye edeceğiz."

Programın sonunda büyük bir dron gösterisinin de gerçekleştirileceğini bildiren Acar, organizasyonun görsel yönünün de güçlü olacağını ifade etti.

AK PARTİ ŞARKILARI İLK KEZ SENFONİYLE SESLENDİRİLECEK

AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkılarının programda farklı bir formatla dinleyicilerle buluşacağını belirten Acar, eserlerin senfoni orkestrası tarafından canlı olarak seslendirileceğini söyledi.

Bu uygulamanın ilk kez gerçekleştirileceğini vurgulayan Acar, hazırlanan gösteri için büyük heyecan duyduklarını dile getirdi.

"15 AĞUSTOS'TA YARIM ASIRLIK YOLCULUĞUN İLK SABAHINA UYANACAĞIZ"

AK Parti açısından geride kalan 25 yılı bir "fragman dönemi" olarak değerlendiren Acar, organizasyonun "asıl şimdi başlıyoruz" mesajını taşıyacağını söyledi.

Acar, gelecek döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı: