AK Parti’de 25. yıl heyecanı! Erdoğan’dan milletle kutlama talimatı
AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenecek özel programla kutlayacak. Erdoğan’ın “milletle kutlama” talimatıyla hazırlanan program için iki aydır çalışma yürütülürken, 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek; kurucu isimler de 25. yıl buluşmasına davet edildi.
AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "25. Yıl Özel Mitingi" ile kutlayacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilecek program için yaklaşık iki aydır hazırlık yapıldığını belirterek, yüz binlerce kişinin katılımının beklendiğini söyledi. Senfoni orkestrası ve mehter takımının sahne alacağı programda 25 yıllık yolculuğu anlatan özel film gösterilecek, hatıra madalyonu ve almanak dağıtılacak, gecenin sonunda ise büyük bir dron gösterisi gerçekleştirilecek. Acar, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının gelecek 25 yıllık vizyona ilişkin önemli mesajlar içereceğini belirterek, "Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için." dedi.
ERDOĞAN'DAN "MİLLETLE KUTLAMA" MESAJI
Faruk Acar, AK Parti'nin "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın, 24 yılın ardından kuruluş yıl dönümünün parti kurulları, kabine üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı sınırlı bir davetle değil, partinin kuruluşundaki millet iradesine uygun şekilde doğrudan vatandaşlarla birlikte kutlanmasını istediğini aktaran Acar, bu doğrultuda yaklaşık iki aydır hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Son bir aydır da AK Parti'nin 25 yıllık hafızasının kamuoyuna aktarılmasına yönelik kapsamlı bir kampanya yürütüldüğünü bildiren Acar, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti'mizin 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünden sonra, gerçekten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, 25 yıllık bir hafızayla 14 Ağustos günü buluşmuş olacağız. Hem Cumhurbaşkanı'mızın buradaki konumlandırılması, dünya üzerindeki oluşturduğu imaj, bugünkü karizma liderliğinin nasıl bir yere evrildiği, toplumumuzun, milletimizin, hatta sınırları aşan düzeyde ümmetin lideri olduğunu gösteren bir 25. yıl buluşması yapmayı planladık."
81 İLDE EŞ ZAMANLI HAZIRLIK
Yıl dönümü hazırlıklarının yalnızca Ankara'daki ana programla sınırlı olmadığını belirten Acar, 81 ilde eş zamanlı çalışmaların yürütüldüğünü, bu kapsamda Vefa Buluşmaları ve İl Danışma Meclisi toplantılarının gerçekleştirildiğini anlattı.
AK Parti'nin kuruluş döneminde görev alan ve hayatını kaybeden teşkilat mensuplarının da unutulmadığını kaydeden Acar, eş zamanlı mevlit programlarının düzenlendiğini söyledi.
Acar ayrıca partinin kurucularının telefonla aranarak 14 Ağustos'taki programa davet edildiğini ifade etti.
YÜZ BİNLERCE KATILIM BEKLENİYOR
Ankara Millet Bahçesi'ndeki programa yoğun katılım beklediklerini vurgulayan Acar, en az 100 bin davetlinin bulunacağı organizasyonda katılımın yüz binleri bulmasını öngördüklerini söyledi.
Program için büyük ve görkemli bir sahne hazırlandığını belirten Acar, organizasyonun detaylarını şöyle anlattı:
"Sahnemiz, çok görkemli büyük bir sahne. Çünkü en az 100 bin davetlinin olduğu bir ortamda burada yüz binlerce katılım bekliyoruz. Bu sahnede bir şov, görkemli bir sanat izleyeceğiz. Ama AK Parti ile bütünleşen bir sanattan bahsediyoruz. Bir senfoni orkestramız, bir de mehteran takımımız olacak. Sağ ve sol köşelerde onlar için bir yer hazırladık."
25 YILLIK YOLCULUK ÖZEL FİLMLE ANLATILACAK
Programda Başkan Erdoğan'ın başlattığı siyasi yolculuğun da özel bir yapımla anlatılacağını aktaran Acar, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan 25 yıllık dönemi kapsayan yaklaşık 20 dakikalık bir film gösteriminin gerçekleştirileceğini söyledi.
Acar, filmde "Erdemliler Hareketi" olarak kendisini ifade eden kuruluş dönemindeki isimlerden bugün görevde bulunan kadrolara kadar 25 yıllık sürecin ele alınacağını belirtti.
"Sahnede bu sanat icra edilirken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bu yolculuğu 'Erdemliler Hareketi' olarak kendini ifade eden o günkü abilerimizin tamamının da içinde olduğu, bugün görevde olanlar dahil 25 yıllık yolculuğumuzun anlatılacağı yaklaşık 20 dakikalık bir film gösterimi gerçekleşmiş olacak." diyen Acar, programa özel hazırlanan hatıralara ilişkin de bilgi verdi.
ÖZEL MADALYON VE 25 YILLIK ALMANAK
Acar, bugüne özel bir madalyon hazırlattıklarını belirterek, bugüne kadar görev yapmış isimlere hatıra olarak AK Parti madalyonunun verileceğini söyledi.
Madalyonun içerisinde AK Parti döneminde hayata geçirilen sembolik ve ikonik eserlerin yer aldığını ifade eden Acar, ayrıca 25 yıllık icraatların yıl yıl ve gün gün anlatıldığı özel bir almanak hazırlandığını kaydetti.
Acar şöyle konuştu:
"Bir madalyon hazırlattık. Bugüne özel konuklarımıza, bugüne kadar görev yapmış olan herkese hatıra olması adına AK Parti'nin madalyonunu paylaşacağız. Madalyonun içerisinde de AK Parti'nin büyük, sembolik, ikonikleşmiş eserleri yer alıyor. Ayrıca 25 yıldır göreve geldiğimiz andan bugüne kadar Türkiye'de AK Parti yıl yıl gün gün, nereye nasıl bir icraat yapmış bunun üzerine çalıştığımız bir almanak hediye edeceğiz."
Programın sonunda büyük bir dron gösterisinin de gerçekleştirileceğini bildiren Acar, organizasyonun görsel yönünün de güçlü olacağını ifade etti.
AK PARTİ ŞARKILARI İLK KEZ SENFONİYLE SESLENDİRİLECEK
AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkılarının programda farklı bir formatla dinleyicilerle buluşacağını belirten Acar, eserlerin senfoni orkestrası tarafından canlı olarak seslendirileceğini söyledi.
Bu uygulamanın ilk kez gerçekleştirileceğini vurgulayan Acar, hazırlanan gösteri için büyük heyecan duyduklarını dile getirdi.
"15 AĞUSTOS'TA YARIM ASIRLIK YOLCULUĞUN İLK SABAHINA UYANACAĞIZ"
AK Parti açısından geride kalan 25 yılı bir "fragman dönemi" olarak değerlendiren Acar, organizasyonun "asıl şimdi başlıyoruz" mesajını taşıyacağını söyledi.
Acar, gelecek döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü 15 Ağustos günü artık yarım asırlık bir yolculuğun ilk sabahına uyanmış olacağız. O nedenle 14 Ağustos'ta 'Milletimizle Çeyrek Asır' dedik, Türkiye'nin de geleceğe hazır bir pozisyonda olduğunu ifade edeceğimiz bir başlıkla inşallah misafirlerimizi, konuklarımızı burada ağırlamak için büyük bir heyecanla bekliyoruz."
ERDOĞAN'DAN GELECEK 25 YILA İLİŞKİN MESAJLAR
Başkan Erdoğan'ın 25. yıl programında yapacağı konuşmaya da değinen Acar, konuşmanın yalnızca geçmiş 25 yılı değil, AK Parti'nin bundan sonraki dönemine ilişkin vizyonunu da ortaya koyacağını belirtti.
Erdoğan'ın gelecek nesillere ve önümüzdeki 25 yıllık döneme yönelik mesajlar vereceğini söyleyen Acar, şunları kaydetti:
"Biz bir dünya liderinin, bir küresel liderin 25 yılda yaptıklarını göstermeye çalışacağız. Ama o gelecek nesillere ve bundan sonraki 25 yıllık AK Parti vizyonuna işaretler koyacak, mimler koyacak. Dolayısıyla hepimiz kendisinin bu büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz. Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için."
Daha önceki kuruluş yıl dönümü organizasyonlarının sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Acar, 25. yılda doğrudan vatandaşlarla buluşulmasının Başkan Erdoğan açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
Acar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önceki yıllarda doğum günü organizasyonlarımız sınırlı sayıda insanlarla kutladığımız bir organizasyondu. Bugün milletle buluşmasının Cumhurbaşkanı'mız için başka bir anlamı var. 14 Ağustos 2001 günü yani o milletle buluşma anının başlangıcıyla bugün yine milletinin yanında olduğunu gösteren bir lider olarak konuşması tüm dünya tarafından da takip edilecektir diye düşünüyoruz."
"SEÇMENLERİN YÜZDE 70'İ BİR KEZ OLSUN AK PARTİ'YE OY VERDİ"
AK Parti'nin 25 yıllık sürecinin ve kesintisiz iktidar döneminin yalnızca bir zaman dilimi olarak görülemeyeceğini belirten Acar, bu dönemin arkasında büyük bir hikaye ve adanmışlık bulunduğunu ifade etti.
Türkiye'deki seçmen davranışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Acar, ülkede halihazırda yaklaşık 65 milyon seçmen bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Türkiye'de bulunan halihazırda 65 milyon olacağını tahmin ettiğimiz seçmenlerimizin yüzde 70'i bir kez olsun AK Parti'ye oy verdi. Bu çok büyük bir oran ve Türk siyasi tarihinde, çok partili sisteme geçtikten sonraki dönemde hiç kimseye nasip olmayan bir oran."
Bu tablonun tesadüf olmadığını savunan Acar, Başkan Erdoğan'ın her seçimden zaferle çıkarak milletin ferasetini ortaya koyduğunu söyledi.
AK Parti'nin "eser siyaseti" anlayışını öncelediğini ifade eden Acar, bu süreçte büyük dönüşümlere ve reformlara imza atıldığını, Türkiye'nin altyapısında kapsamlı bir değişimin gerçekleştirildiğini kaydetti.
"TÜRKİYE DÜNYA SİYASETİNDE MERKEZİ BİR KONUMA GELDİ"
Türkiye'nin gerçekleştirilen dönüşümün ardından hem bölgesinde hem de dünya siyasetinde merkezi bir konuma geldiğini belirten Acar, Başkan Erdoğan'ın uluslararası alandaki etkinliğine dikkati çekti.
Türkiye'nin "emin ellerde, güvenli bir liman" olarak görülmesine yönelik güçlü bir kanaat oluştuğunu ifade eden Acar, uygulanan politikaların bu algıda önemli payı bulunduğunu söyledi.
25 yıllık birikimin yalnızca mega projeler üzerinden anlatılamayacağını belirten Acar, bu nedenle çeyrek asırda farklı alanlarda gerçekleştirilen proje ve icraatların dijital mecralarda vatandaşlara aktarılmaya başlandığını bildirdi.
"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"
AK Parti'nin önümüzdeki 25 yıllık dönemine ilişkin hedeflerini de anlatan Faruk Acar, Türkiye'nin değişen dünya düzeninde çok daha ileriye taşınacağı yeni bir dönemin eşiğinde bulunduğunu söyledi.
Acar açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Biz, Türkiye'nin artık geleceğe hazır bir Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Çeyrek asırlık birikimimizle, değişen dünya düzeninde Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz, Türkiye geleceğe hazır. Arkasında teşkilatıyla bundan sonraki 25 yıla çok daha büyük bir vizyonla ilerleyecek ve dünyanın bugün o trilyon dolarlık ekonomileri içerisine girmiş bir Türkiye olarak, refah seviyesini çok daha yukarı medeniyet seviyelerini çıkartacağımız bir pozisyona evrilmeyi inşallah hedefliyoruz. Bu hedefin nasıl gerçekleşmekte olduğunu gördüler. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teşkilatımız ve milletimizle yolumuza devam edeceğiz."