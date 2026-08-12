Önce böldü sonra koptu! Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti... Yeni Parti'nin siyasi piyesteki rolünü Takvim yazmıştı
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa dönmesiyle başlayan kriz, yeni bir siyasi kopuşa sahne oldu. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde kurduğu “Yeni Parti” hamlesinin ardından İmamoğlu CHP'den istifa etti. Yeni Parti'nin kuruluşundaki siyasi trafiği Takvim yakaladı.
CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kriz, yeni partiyle birlikte büyük bir kopuşa dönüştü.
Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin CHP'den ayrılarak "Yeni Parti"yi kurmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Takvim.com.tr, CHP'yi bölecek partinin adının "Yeni Parti" olacağını ve istifaların 24 Temmuz'da, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümüyle eş zamanlı olarak sunulacağını günler öncesinden okurlarına aktarmıştı.
ÖNCE BÖLDÜ SONRA KOPTU
Yeni oluşumun arkasındaki siyasi aklın Ekrem İmamoğlu olduğu yönündeki iddialar gündemdeyken İmamoğlu, CHP üyeliğinden istifa etti.
İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum."
YENİ PARTİ'NİN ARKASINDAKİ GELİŞMELERİ TAKVİM YAZDI
Takvim.com.tr, daha önce kaleme aldığı haberlerinde CHP'den kopuşun perde arkasına dikkat çekmiş ve "Yeni Parti'nin arkasındaki gerçek" başlığıyla İmamoğlu bağlantısını gündeme taşımıştı.
Haberde, yeni oluşumun siyasi mimarisinde Ekrem İmamoğlu'nun etkisine dikkat çekilirken, "Ekrem İmamoğlu yazdı, Özgür Özel sahneleyecek" ifadeleri kullanılmıştı.
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrioğlu da köşesinde yeni siyasi hareketi "İmamoğlu'nun kurguladığı ve Özgür Özel'in sahnelediği" bir hareket olarak değerlendirmişti.
YENİ PARTİ'DE "KİM YÖNETİYOR?" TARTIŞMASI
Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu çevresindeki güç dengelerine ilişkin tartışmalar da sona ermedi.
Partinin ilk kritik siyasi sınavlarından biri olan Çerçeve Yasa oylaması, bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Özgür Özel'in, kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne "evet" oyu vereceğini açıklamasına rağmen Yeni Parti grubundan 35 kabul, 54 ret oyu çıktı.
Böylece Özel'in desteklediği tutum, kendi partisindeki milletvekillerinin çoğunluğundan karşılık bulmadı.
DİLEK İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Oylama öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun "Yüzümüzü millete dönelim" paylaşımında bulunması da dikkat çekti.
Özel'in "evet" açıklaması ile Dilek İmamoğlu'nun paylaşımının farklı siyasi tutumlara işaret etmesi, Yeni Parti'de Özel ve İmamoğlu çevresindeki görüş ayrılıklarına ilişkin tartışmaları daha da artırdı.
Ortaya çıkan 54'e 35'lik tablo, "Yeni Parti'yi gerçekte kim yönetiyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
ÖRGÜTLENMEDE DE GÜÇ MÜCADELESİ İDDİASI
Yeni Parti içerisindeki görüş ayrılıklarının yalnızca Meclis oylamasıyla sınırlı olmadığı da öne sürüldü.
Partinin teşkilatlanma sürecinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekiplerin özellikle bazı büyükşehirlerde kendi destekledikleri isimleri il ve ilçe yönetimlerine taşımak için mücadele ettiği iddia edildi.
Belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de örgütlerde kendi ekiplerini güçlendirmek istediği, bu nedenle bazı noktalarda fikir birliği sağlanamadığı ileri sürüldü.
Yeni Parti'nin ilk kurultayı öncesinde yaşanan kadrolaşma tartışmaları, parti içerisindeki güç mücadelesinin önümüzdeki süreçte daha da görünür hale gelebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
ERANDAÇ "KAVGAYA DÖNÜŞECEK" DEMİŞTİ
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç da Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde yaptığı değerlendirmelerde bu noktaya dikkat çekmişti.
Partinin gerçek yöneticisinin kim olduğu tartışmasına değinen Bülent Erandaç şu ifadeleri kullanmıştı:
"Parti yönetilemez. Bırakın Türkiye'yi idare etmeyi, partiyi idare edemez. İlk çıkış noktasında hatayla çıkmışlardır. Yeni partinin ne olduğunu, içinin nasıl karıştığını, yarınlardaki büyük sıkıntıların kurultaylarla beraber çok daha büyük sıkıntıların ortaya çıkacağını göreceksiniz. Çünkü orada kurucu olan milletvekillerinin, il başkanlarını seçtirme mücadelesi kavgaya dönüşecek."
Çerçeve Yasa oylamasında ortaya çıkan 35 kabul, 54 ret tablosu ile örgütlenme sürecindeki kadro mücadelesi iddiaları, Yeni Parti'deki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa ederken "YENİ bir yol açıyoruz" mesajı vermesi dikkatleri bir kez daha Yeni Parti'ye çevirdi. Gözler şimdi İmamoğlu'nun yeni oluşumdaki rolüne ve Özgür Özel ile arasındaki güç dengesinin nasıl şekilleneceğine çevrildi.
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