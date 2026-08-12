Önce böldü sonra koptu! Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti... Yeni Parti'nin siyasi piyesteki rolünü Takvim yazmıştı

Böylece Özel'in desteklediği tutum, kendi partisindeki milletvekillerinin çoğunluğundan karşılık bulmadı.

Özgür Özel'in, kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne "evet" oyu vereceğini açıklamasına rağmen Yeni Parti grubundan 35 kabul, 54 ret oyu çıktı.

Partinin ilk kritik siyasi sınavlarından biri olan Çerçeve Yasa oylaması, bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu çevresindeki güç dengelerine ilişkin tartışmalar da sona ermedi.

Özel'in "evet" açıklaması ile Dilek İmamoğlu'nun paylaşımının farklı siyasi tutumlara işaret etmesi, Yeni Parti'de Özel ve İmamoğlu çevresindeki görüş ayrılıklarına ilişkin tartışmaları daha da artırdı.

ÖRGÜTLENMEDE DE GÜÇ MÜCADELESİ İDDİASI

Yeni Parti içerisindeki görüş ayrılıklarının yalnızca Meclis oylamasıyla sınırlı olmadığı da öne sürüldü.

Partinin teşkilatlanma sürecinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekiplerin özellikle bazı büyükşehirlerde kendi destekledikleri isimleri il ve ilçe yönetimlerine taşımak için mücadele ettiği iddia edildi.

Belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de örgütlerde kendi ekiplerini güçlendirmek istediği, bu nedenle bazı noktalarda fikir birliği sağlanamadığı ileri sürüldü.

Yeni Parti'nin ilk kurultayı öncesinde yaşanan kadrolaşma tartışmaları, parti içerisindeki güç mücadelesinin önümüzdeki süreçte daha da görünür hale gelebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.