Atina’da Türkiye hesabı! F-35 Mavi Vatan ve Kıbrıs yakın takipte
Türkiye’nin diplomasi ve savunma alanında artan ağırlığı Yunanistan’da yakından takip ediliyor. Yunan Kathimerini gazetesi, F-35’ten Mavi Vatan’a, Kıbrıs meselesinden Ankara’nın Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma ortaklıklarına kadar Atina’nın önündeki 5 kritik başlığı sıraladı. Analizde, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerle Türkiye’nin diplomatik konumunun yükseldiğine dikkat çekilirken, Ankara’nın artan ağırlığının Atina üzerindeki baskıyı artırdığı ve Yunanistan’ın uzun süredir uyguladığı politikaların etkinliğinin sorgulandığı belirtildi.
Türkiye'nin son dönemde diplomasi, savunma ve bölgesel politikada artan ağırlığı Yunanistan'ın gündemindeki yerini koruyor.
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Atina'nın 2027'ye doğru yaklaşan ulusal seçimler öncesinde Türkiye ile ilişkileri etkileyebilecek dış politika gelişmelerini değerlendirdiğini yazdı. Söz konusu gelişmelerin yalnızca Türk-Yunan ilişkilerini değil, Yunanistan'daki iç siyasi tartışmaları da şekillendirebileceğine dikkat çekildi.
Vassilis Nedos imzalı analizde Atina'nın önündeki 5 kritik başlık sıralanırken, Türkiye'nin giderek yükselen diplomatik konumu özellikle öne çıkarıldı.
ÇOBAN ADASI ÇEVRESİNDEKİ ARAŞTIRMALAR ATİNA'NIN GÜNDEMİNDE
Yunanistan'ın ilk gündem maddesinin Büyük Deniz Bağlantı Hattı elektrik projesi kapsamında yapılması planlanan deniz tabanı araştırmaları olduğu belirtildi.
Atina'nın araştırmaların yeniden başlatılması için bir araştırma gemisinin kiralanmasını beklediği kaydedildi.
Çalışmaların başlaması halinde Türkiye'nin Girit ve Çoban Adası'nın doğusundaki gelişmelere nasıl karşılık vereceğinin Atina tarafından yakından izleneceği belirtildi.
Kathimerini, bu sürecin aynı zamanda Fransa'nın olası bir gelişmeye nasıl karşılık vereceğinin görülmesi açısından da bir test niteliği taşıyabileceğini aktardı.
Araştırmaların hangi yöntemle başlatılacağı konusunda da soru işaretlerinin bulunduğuna dikkat çekilirken, NAVTEX bildirimlerinin yalnızca Yunan makamları tarafından yayımlanıp yayımlanmayacağı da Atina'nın değerlendirdiği konular arasında gösterildi.
MAVİ VATAN ATİNA'NIN RADARINDA
Yunanistan'ın yakından izlediği ikinci başlığın ise Mavi Vatan olduğu belirtildi.
Kathimerini, Türkiye'nin Yunanistan'daki seçim döneminde Mavi Vatan'a ilişkin yasa tasarısını TBMM gündemine getirme ihtimalini Atina'nın dikkate aldığı senaryolardan biri olarak gösterdi.
Yunan tarafının böyle bir gelişmenin Türk-Yunan ilişkilerini daha da zorlaştırabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.
F-35 İHTİMALİ YUNANİSTAN'I DÜŞÜNDÜRÜYOR
Analizde dikkat çeken en kritik başlıklardan biri de Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılma ihtimali oldu.
Kathimerini, Türkiye'nin programa dönüşü konusunda verilecek kararın ABD politikalarına ve Washington'un Ankara, Moskova ve Körfez ülkeleriyle yürüttüğü daha geniş görüşmelere bağlı olacağını belirtti.
Haberde dikkat çeken bir başka nokta ise Yunanistan'ın Washington'un bu konuda alacağı karar üzerinde çok az etkiye sahip olduğunun belirtilmesi oldu.
İSRAİL DETAYI DA HESAPLARA GİRDİ
F-35 meselesinin Yunanistan-İsrail ilişkileriyle de kesiştiğine dikkat çekildi.
Kathimerini, ekim ayında İsrail'de yapılması muhtemel seçimlerin, Atina ile Tel Aviv yönetimleri arasındaki koordinasyonu daha karmaşık hale getirebileceğini yazdı.
Böylece Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşünün yalnızca Ankara-Washington hattında değil, Yunanistan'ın bölgedeki ilişkileri açısından da yakından takip edildiği ortaya konuldu.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA ORTAKLIKLARI YAKIN TAKİPTE
Atina'nın mercek altına aldığı bir diğer gelişmenin Türkiye'nin genişleyen savunma sanayii ilişkileri olduğu belirtildi.
Kathimerini, Yunan yetkililer ve analistlerin Türkiye'nin ABD, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve son dönemde Fransa ile geliştirdiği yakın savunma sanayii ortaklıklarını dikkatle takip ettiğini aktardı.
Ankara'nın çok sayıda Batılı ülkeyle savunma alanında geliştirdiği ilişkiler Atina'nın önündeki önemli dış politika başlıklarından biri haline geldi.
KIBRIS MESELESİNDE GÖZLER GUTERRES'İN TAKVİMİNDE
Yunanistan'ın değerlendirdiği beşinci başlığın ise Kıbrıs meselesi olduğu belirtildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi sona ermeden önce Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması için yürütülen çabaların Atina tarafından yakından izlendiği kaydedildi.
Ancak Kathimerini, Atina açısından daha büyük riskin Avrupa Birliği ile Ankara arasında paralel şekilde yürütülen diyalogda bulunduğunu yazdı.
SAFE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ HESABI
Haberde Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasına katılımı ve Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi gibi konuların, Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerle gayriresmi olarak bağlantılı hale geldiği belirtildi.
Bu tablonun, Ankara-Brüksel ilişkilerindeki gelişmelerin Atina tarafından Kıbrıs meselesiyle birlikte değerlendirilmesine neden olduğu aktarıldı.
YUNAN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE TESPİTİ
Kathimerini analizinin sonunda ise Türkiye'nin uluslararası konumuna ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verdi.
Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık ortamında Türkiye'nin diplomatik konumunun yükseldiğine işaret eden Yunan gazetesi, bütün bu gelişmelerin bir araya gelmesinin Atina üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.
Analizde ayrıca ortaya çıkan yeni tablonun Yunanistan'ın Türkiye karşısında uzun süredir uyguladığı politika yöntemlerinin etkinliği konusunda soru işaretleri doğurduğu belirtildi.
Yunan basını, F-35'ten savunma sanayii ortaklıklarına, Mavi Vatan'dan Kıbrıs ve AB ilişkilerine kadar geniş bir alanda Türkiye'nin artan ağırlığının Atina'nın önümüzdeki dönemdeki dış politika hesaplarının merkezinde yer aldığını ortaya koydu.