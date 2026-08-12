Atina’da Türkiye hesabı! F-35 Mavi Vatan ve Kıbrıs yakın takipte

F-35 İHTİMALİ YUNANİSTAN'I DÜŞÜNDÜRÜYOR Analizde dikkat çeken en kritik başlıklardan biri de Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılma ihtimali oldu. Kathimerini, Türkiye'nin programa dönüşü konusunda verilecek kararın ABD politikalarına ve Washington'un Ankara, Moskova ve Körfez ülkeleriyle yürüttüğü daha geniş görüşmelere bağlı olacağını belirtti. Haberde dikkat çeken bir başka nokta ise Yunanistan'ın Washington'un bu konuda alacağı karar üzerinde çok az etkiye sahip olduğunun belirtilmesi oldu.

İSRAİL DETAYI DA HESAPLARA GİRDİ F-35 meselesinin Yunanistan-İsrail ilişkileriyle de kesiştiğine dikkat çekildi. Kathimerini, ekim ayında İsrail'de yapılması muhtemel seçimlerin, Atina ile Tel Aviv yönetimleri arasındaki koordinasyonu daha karmaşık hale getirebileceğini yazdı. Böylece Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşünün yalnızca Ankara-Washington hattında değil, Yunanistan'ın bölgedeki ilişkileri açısından da yakından takip edildiği ortaya konuldu.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA ORTAKLIKLARI YAKIN TAKİPTE Atina'nın mercek altına aldığı bir diğer gelişmenin Türkiye'nin genişleyen savunma sanayii ilişkileri olduğu belirtildi. Kathimerini, Yunan yetkililer ve analistlerin Türkiye'nin ABD, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve son dönemde Fransa ile geliştirdiği yakın savunma sanayii ortaklıklarını dikkatle takip ettiğini aktardı. Ankara'nın çok sayıda Batılı ülkeyle savunma alanında geliştirdiği ilişkiler Atina'nın önündeki önemli dış politika başlıklarından biri haline geldi.

KIBRIS MESELESİNDE GÖZLER GUTERRES'İN TAKVİMİNDE Yunanistan'ın değerlendirdiği beşinci başlığın ise Kıbrıs meselesi olduğu belirtildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi sona ermeden önce Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması için yürütülen çabaların Atina tarafından yakından izlendiği kaydedildi. Ancak Kathimerini, Atina açısından daha büyük riskin Avrupa Birliği ile Ankara arasında paralel şekilde yürütülen diyalogda bulunduğunu yazdı.