Kandil bir ileri iki geri! Çerçeve Yasa sonrası PKK/KCK'lı Mustafa Karasu'dan ilk açıklama
Çerçeve Yasa'nın toplumsal mutabakatla Meclis'ten geçmesi sonrası gözler Kandil’in boşaltılması ve silahların teslimine çevrildi. Saha MİT ve TSK tarafından anbean izlenirken, PKK/KCK'dan ilk açıklama geldi. Elebaşı Mustafa Karasu, "Üzerimize düşeni yapacağız" mesajı verdi. Daha sonra İmralı üzerinden pazarlığa yeltenen Karasu, "Apo'nun devreye girmediği bir yasa açık söyleyelim kadük kalır" ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik sac ayağı olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 467 oyla Meclis'ten geçti.
Yasaya büyük bir toplumsal destek gösterilirken, Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra süreç başlayacak.
Kandil'in boşaltılması ve silahların teslimi için yol haritası belirlenecek. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek.
Çerçeve yasa sonrası Kandil'den ilk açıklama
KANDİL'DEN İLK AÇIKLAMA
Tarihi yasanın Meclis'ten geçmesine müteakip MİT ve TSK tarafından sahada anbean izlenen Kandil'den ilk açıklama geldi.
PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, önce "Kürt sorunu" gibi kısır söylemlerle yasaya şerh koymaya kalktı sonra da "Üzerimize düşeni yapacağız" mesajı verdi.
YİNE AYNI SAKIZI ÇİĞNEDİ: "KÜRT SORUNU"
"Bu yasa Kürt sorununu çözmez" diyerek provokatif sözler sarf eden Karasu, "Bu yasa Kürt sorununu çözen, çözüm getiren bir yasa değil. Ama hedefi, amacı o olan bir yaklaşımın ilk adımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii yasa ne kadar ifadelerde bulunsa da Kürt sorunundan söz etmemesi, Kürt sorununun çözümünü ortaya koyan, Kürt gerçeğini ortaya koyan bir yasa olmaması tabii ki önemli bir eksikliktir" ifadelerini kullandı.
ELEBAŞI KARASU: ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ
Elebaşı Karasu daha sonra "Bizim açımızdan yasa gerçekleşti. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Bu başlangıç adımını demokratikleşme ve Kürt sorunu çözümü temelinde sonuçlanması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
İMRALI ÜZERİNDEN PAZARLIĞA GİRİŞTİ
Kandil'in İmralı üzerinden pazarlığa girişmeyi de bir rutin haline getirdi.
Kurucu elebaşı Öcalan'ı öne süren PKK/KCK'lı Mustafa Karasu, "Apo'nun devreye girmediği bir yasa açık söyleyelim kadük kalır. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
KANDİL'İ TASFİYE SÜRECİ BAŞLIYOR
Öte yandan çerçeve yasa ile birlikte Kandil'i tasfiye etme süreci başladı. Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadro Kandil'i boşaltacak.
Bu kişilerin Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor. Daha önce üçüncü ülkelere gönderilmeleri düşünülmüştü ancak şu anda genel eğilim Süleymaniye'ye yerleştirilmeleri yönünde.
Yönetici kadro buradayken gözetim ve denetim altında tutulacak. Yönetici kadrosunda yaklaşık 250 kişi bulunduğu belirtiliyor.
SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Terör örgütü sadece tabanca ve tüfekleri değil, elindeki drone gibi bütün silahları ve haberleşme araçlarını teslim edecek. Bunun için Irak'ta belirli yerler uygun görüldü. Devletin ilgili birimlerde terör örgütünün elindeki silahlara ilişkin kapsamlı bilgiler bulunduğu belirtiliyor.
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