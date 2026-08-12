Kandil bir ileri iki geri! Çerçeve Yasa sonrası PKK/KCK'lı Mustafa Karasu'dan ilk açıklama

YİNE AYNI SAKIZI ÇİĞNEDİ: "KÜRT SORUNU" "Bu yasa Kürt sorununu çözmez" diyerek provokatif sözler sarf eden Karasu, "Bu yasa Kürt sorununu çözen, çözüm getiren bir yasa değil. Ama hedefi, amacı o olan bir yaklaşımın ilk adımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii yasa ne kadar ifadelerde bulunsa da Kürt sorunundan söz etmemesi, Kürt sorununun çözümünü ortaya koyan, Kürt gerçeğini ortaya koyan bir yasa olmaması tabii ki önemli bir eksikliktir" ifadelerini kullandı. ELEBAŞI KARASU: ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ Elebaşı Karasu daha sonra "Bizim açımızdan yasa gerçekleşti. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Bu başlangıç adımını demokratikleşme ve Kürt sorunu çözümü temelinde sonuçlanması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

İMRALI ÜZERİNDEN PAZARLIĞA GİRİŞTİ Kandil'in İmralı üzerinden pazarlığa girişmeyi de bir rutin haline getirdi. Kurucu elebaşı Öcalan'ı öne süren PKK/KCK'lı Mustafa Karasu, "Apo'nun devreye girmediği bir yasa açık söyleyelim kadük kalır. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.





KANDİL'İ TASFİYE SÜRECİ BAŞLIYOR



Öte yandan çerçeve yasa ile birlikte Kandil'i tasfiye etme süreci başladı. Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadro Kandil'i boşaltacak.



Bu kişilerin Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor. Daha önce üçüncü ülkelere gönderilmeleri düşünülmüştü ancak şu anda genel eğilim Süleymaniye'ye yerleştirilmeleri yönünde.



Yönetici kadro buradayken gözetim ve denetim altında tutulacak. Yönetici kadrosunda yaklaşık 250 kişi bulunduğu belirtiliyor.



SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Terör örgütü sadece tabanca ve tüfekleri değil, elindeki drone gibi bütün silahları ve haberleşme araçlarını teslim edecek. Bunun için Irak'ta belirli yerler uygun görüldü. Devletin ilgili birimlerde terör örgütünün elindeki silahlara ilişkin kapsamlı bilgiler bulunduğu belirtiliyor.