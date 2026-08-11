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Fenerbahçe'den forvete yıldız takviyesi! Lukaku için anlaşma tamam

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre transfer 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında tamamlanacak.

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Fenerbahçe'den forvete yıldız takviyesi! Lukaku için anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki öncelikli hedeflerinden Romelu Lukaku konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli yönetim, Belçikalı golcünün bonservisi için Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağladı.

Romelu LukakuRomelu Lukaku
6 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Tarafların, Lukaku'nun transferi için 6 milyon euro bonservis ve bonuslar üzerinden el sıkıştığı belirtildi.

Romelu LukakuRomelu Lukaku
Fenerbahçe'nin daha önce Belçikalı golcü için Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir resmi teklif sunduğu aktarılmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığında anlaşma noktasına gelindi.

Romelu LukakuRomelu Lukaku
LUKAKU KİŞİSEL ŞARTLARDA DA ANLAŞTI

Transferde kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Lukaku'nun Fenerbahçe ile kişisel şartlar konusunda da uzlaşmaya vardığı ifade edildi.

Böylece transferin önündeki temel görüşmeler tamamlanmış oldu.

Romelu LukakuRomelu Lukaku
Belçikalı golcünün Fenerbahçe kadrosuna katılması için son prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu sürecin ardından transferin resmiyet kazanması ve Lukaku'nun sarı-lacivertli formayı giymesi için kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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