Fenerbahçe'den forvete yıldız takviyesi! Lukaku için anlaşma tamam
Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre transfer 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında tamamlanacak.
Fenerbahçe'nin forvet transferindeki öncelikli hedeflerinden Romelu Lukaku konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli yönetim, Belçikalı golcünün bonservisi için Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağladı.
6 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Tarafların, Lukaku'nun transferi için 6 milyon euro bonservis ve bonuslar üzerinden el sıkıştığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin daha önce Belçikalı golcü için Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir resmi teklif sunduğu aktarılmıştı.
Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığında anlaşma noktasına gelindi.
LUKAKU KİŞİSEL ŞARTLARDA DA ANLAŞTI
Transferde kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Lukaku'nun Fenerbahçe ile kişisel şartlar konusunda da uzlaşmaya vardığı ifade edildi.
Böylece transferin önündeki temel görüşmeler tamamlanmış oldu.
Belçikalı golcünün Fenerbahçe kadrosuna katılması için son prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.
Bu sürecin ardından transferin resmiyet kazanması ve Lukaku'nun sarı-lacivertli formayı giymesi için kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor.