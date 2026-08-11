Fenerbahçe'den forvete yıldız takviyesi! Lukaku için anlaşma tamam

Böylece transferin önündeki temel görüşmeler tamamlanmış oldu.

Transferde kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Lukaku'nun Fenerbahçe ile kişisel şartlar konusunda da uzlaşmaya vardığı ifade edildi.

Romelu Lukaku

Belçikalı golcünün Fenerbahçe kadrosuna katılması için son prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu sürecin ardından transferin resmiyet kazanması ve Lukaku'nun sarı-lacivertli formayı giymesi için kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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