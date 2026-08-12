Var Mısın Yok Musun'da Naciye'nin hissi doğru çıktı: Berna 330 bin lirayı seçti, kutusundan servet çıktı
Oğlu Doruk için masaya oturan 28 yaşındaki Berna, Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz bir gece yaşadı. 1 TL ve 2 milyon TL ihtimalleri arasında sıkışıp 330 bin liralık teklifi kabul eden genç anne, 11 numaralı kendi kutusundan çıkan devasa rakamla büyük bir şok yaşadı.
Berna için Var Mısın Yok Musun gecesi, yeni bir hayat kurma hayaliyle başlamıştı. Tek başına büyüttüğü oğlu Doruk için güçlü kalmaya çalışan genç anne, 5 milyon TL hedefiyle masaya oturdu. Ancak gecenin sonunda önünde yalnızca iki ihtimal kaldı: 1 TL ya da 2 milyon TL. Bankanın 330 bin TL'lik teklifini kabul eden Berna, kendi kutusu açıldığında ise stüdyoyu sessizliğe boğan gerçekle karşılaştı.
OTURUR OTURMAZ HEDEFİNİ SÖYLEDİ: 5 MİLYON TL
Günlerdir arkadaşlarının kutularını açan Berna, bu kez masanın diğer tarafındaydı.
Esra Erol'un "Buradan bakmak nasıl?" sorusuna arkadaşlarına dönerek cevap verdi. Yarışmacıları karşısında görmenin heyecanını yaşayan Berna'nın gözü kısa süre sonra para ağacının kırmızı bölümüne kaydı.
İstediği rakamı da hiç saklamadı:
5 milyon TL.
Fakat Berna daha ilk dakikalarda gecenin kolay geçmeyeceğinin de farkındaydı. Heyecanlandığında doğru karar veremeyebileceğini söyleyerek diğer yarışmacılardan kendisine destek olmalarını istedi.
Asıl hedefinin neden bu kadar büyük olduğu ise birkaç dakika sonra ortaya çıktı.
12 YAŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI, ŞİMDİ OĞLU İÇİN YENİ BİR HAYAT İSTİYOR
Programın bölüm deşifresine göre Berna Eskici, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu aile içindeki tartışmaların gölgesinde geçti.
Lise yıllarında anne ve babası ayrıldı. Annesi çocuklarını tek başına büyütebilmek için tekstilde çalışırken Berna da çok küçük yaşta çalışma hayatıyla tanıştı.
Henüz 12 yaşındayken kuaförde çıraklık yaparak ilk parasını kazandı.
Hem okuyup hem çalışan Berna, liseyi açık öğretimden tamamladı. Ardından yıllarca tekstil sektöründe çalıştı ve satın alma alanında deneyim kazandı.
Pandemi döneminde evlenen Berna'nın kısa süre sonra oğlu Doruk dünyaya geldi. Ancak evliliği istediği gibi devam etmedi.
Zorlu bir dönemin ardından oğluyla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi.
Bugün annesiyle yaşayan Berna, bir taraftan Doruk'u büyütüyor, diğer taraftan kendi ayakları üzerinde daha sağlam durabilmek için makyözlük eğitimi alıyor.
Yarışmadan kazanacağı para için de tek bir hayali vardı:
Oğluyla birlikte kimseye muhtaç olmadan yeni bir hayat kurmak.
FEYZANUR'UN "1 TL" HESABI STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU
Berna'nın gecesinde tansiyon yalnızca kutular açılırken yükselmedi. Yarışmacılar arasındaki hesaplar zaman zaman stüdyoda kahkaha dolu anlar da yaşattı.
Feyzanur, kutular arasında bir hesap yapmaya çalışırken 11, 12, 13, 14 ve 15'i sıraladı. Ardından "ortasını" bulmak isteyince işler bir anda karıştı.
Hesabın sonunda aradığı kutunun zaten kendi önündeki 13 numara olduğu ortaya çıktı.
Feyzanur'un isteği ise 1 TL'yi bulmaktı.
Diğer yarışmacılar onun tahminlerinin çoğu zaman ters çıktığını hatırlatınca Esra Erol da gülerek araya girdi. Feyzanur'un "Gönlümden ne istediysem çıkıyor" sözlerine karşılık stüdyoyu güldüren yanıt geldi:
"Hiçbir şey çıkmadı kız bugüne kadar!"
Kısa süreli kahkahaların ardından herkes yeniden Berna'nın para ağacına döndü.
NACİYE'NİN AKLI DOĞUM YAPMAK ÜZERE OLAN GELİNİNDEYDİ
Gecenin en renkli isimlerinden biri yine Naciye oldu.
Berna, 20 numaralı kutuyu seçtiğinde Naciye hem genç yarışmacıya şans diledi hem de kendi heyecanını anlattı.
İki oğlu olduğunu söyleyen Naciye, yıllarca bir kız çocuğu istediğini, şimdi ise iki kız torunu bulunduğunu anlattı. Üstelik üçüncü kız torunu da dünyaya gelmek üzereydi.
Doğum yapmak üzere olan gelinini bırakıp yarışmaya geldiğini söyleyen Naciye'nin aklının bir yanı evdeydi.
Ancak kutu açılınca endişenin yerini büyük bir sevinç aldı.
Kutudan para ağacındaki tehlikeli rakamlardan biri değil, 10 bin TL'lik hediye çeki çıktı.
Üstelik bu Naciye'nin art arda ikinci sürpriziydi. Bir önceki bölümde de 10 bin TL'lik hediye çeki kazanan Naciye, bu kez sevincini şu sözlerle paylaştı:
"Kızları okutacağım inşallah. Bütün kızlar okusun!"
Stüdyo alkışlarla karşılık verdi.
Fakat Berna için asıl kritik hesap henüz başlamamıştı.Naciye Teyze'nin kutusundan 10.000 TL'lik hediye çeki çıktı!
6. TURDA MASAYA 330 BİN TL GELDİ
Kutular azaldıkça Berna'nın hareket alanı da daraldı.
Rakam açıklandığı anda Berna karar vermek yerine önce arkadaşlarına döndü.
Çünkü önündeki tablo oldukça riskliydi.
Murat hiç tereddüt etmeden "al git" dedi. 330 bin TL'nin küçümsenecek bir para olmadığını, kalan tablo nedeniyle riskin büyüdüğünü savundu.
Fatih ise hesabı daha ayrıntılı yaptı. Berna'nın devam etmesi halinde iki kutu daha açması gerekeceğini, 2 milyon TL'nin kaybedilmesi durumunda teklifin ciddi biçimde düşebileceğini söyledi.
Mesut da aynı noktaya dikkat çekti. Para ağacında güvence olarak görülebilecek orta seviyede bir rakam kalmadığını, 2 milyon TL'nin açılması halinde Berna'nın çok zor durumda kalacağını düşündüğünü anlattı.
"ELİM BOŞ GİTMEKTEN KORKUYORUM" SÖZÜ YENİDEN HATIRLATILDI
Kardelen ise Berna'nın yarışmanın başındaki sözlerini masaya getirdi.
Berna daha önce buradan eli boş ayrılmaktan korktuğunu söylemişti.
Kardelen'e göre 2 milyon TL'nin açılması, tam da Berna'nın çekindiği senaryoyu ortaya çıkarabilirdi. Bu nedenle 330 bin TL'nin kabul edilmesini istedi.
Ömer de gecenin artık fazla zorlanmaması gerektiğini savundu.
Bilge ise Berna'nın gece boyunca farklı kutularla ilgili tahminlerinin tutmadığını hatırlattı. Ona göre kalan kutulardaki belirsizlik, riski daha da büyütüyordu.
Berna'nın kendisi de o anda sezgilerine çok güvenmediğini itiraf etti:
"Hissetmiyorum."
Fakat aileden gelen yorum, karar anını daha da ilginç hale getirdi.
ABLASI "2 MİLYON SENİN KUTUNDA OLABİLİR" DEDİ AMA YİNE DE RİSK İSTEMEDİ
Berna, son karardan önce ablası Betül'ün de fikrini sordu.
Betül, kardeşinin kutusunda büyük bir rakam olabileceğini düşünüyordu. Hatta hissettiği rakamı açıkça söyledi:
2 milyon TL.
Ancak buna rağmen riske girilmesini istemedi.
Kutuda gerçekten 2 milyon TL olsa bile mevcut tablo karşısında 330 bin TL'yi almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyordu.
Böylece Berna'nın önünde tuhaf bir ikilem oluştu.
Bir tarafta kendi kutusunda büyük para olabileceğini söyleyenler vardı.
Diğer tarafta ise o parayı aramak için 330 bin TL'yi riske atmanın çok tehlikeli olduğunu düşünenler...
Esra Erol son kez sordu:
6. turdaki 330 bin TL'lik banka teklifine var mıydı, yok muydu?
Berna birkaç saniyelik değerlendirmenin ardından gece boyunca şansının kendisine pek yardım etmediğini düşündüğünü söyledi.
Sonra kırmızı butona bastı.
"VARIM!"
Stüdyoda alkışlar yükseldi.
Berna artık 330 bin TL'nin sahibiydi.
Ancak gecenin en çarpıcı anı bundan sonra yaşandı.
SON İKİ RAKAM: 1 TL VE 2 MİLYON TL
Teklif kabul edilmişti ama bir soru hala cevapsızdı.
Berna doğru kararı mı vermişti?
Kalan tablo bunun cevabını acımasız biçimde verecekti.
İhtimaller iki uç noktadaydı:
Eğer Berna'nın 11 numaralı kutusundan 1 TL çıkarsa, yalnızca 1 TL değerindeki kutusunu bankaya 330 bin TL'ye satmış olacaktı.
Ama kutunun içinde 2 milyon TL varsa...
330 bin TL'yi seçerken çok daha büyük bir ödülü geride bırakmış olacaktı.
Berna son anda sonucu "kısmet" diyerek karşıladı. İçinden geçen ise açıktı.
2 milyon TL'nin kendi kutusunda olmasını istiyordu.
Stüdyo 10'dan geriye saymaya başladı.
10... 9... 8...
Sayılar azaldıkça sesler yükseldi.
3... 2... 1...
Esra Erol 11 numaralı kutuyu açtı.
Ve ekranda gecenin en ağır rakamı belirdi:
2.000.000 TL.
2 MİLYON TL KENDİ KUTUSUNDAYMIŞ
Bir anda stüdyodaki sevinç yerini şaşkınlığa bıraktı.
Berna'nın saatler boyunca koruduğu 11 numaralı kutuda gerçekten 2 milyon TL vardı.
Diğer tarafta kalan kutudan ise yalnızca 1 TL çıktı.
Üstelik gecenin belki de en çarpıcı ayrıntısı birkaç dakika sonra yeniden ekrana getirildi.
Naciye, kutu açılmadan yaklaşık 15 dakika önce Berna'ya dönerek "2 milyon sende" demişti. Hatta 2 milyon TL'nin 11 numaralı kutuda olduğunu açıkça söylemişti.
Tahmini bu kez tam isabet etmişti.
Fakat artık karar verilmişti.
Berna, 2 milyon TL değerindeki kutusunu 330 bin TL'ye bankaya satmıştı.
İlk anda üzüntüsünü saklamadı.
Yine de sonucu kabullenmeye çalıştı. Alkışlayarak kendisini teselli eden Berna, gecenin sonunda elinde kalan gerçeği kısa bir cümleyle karşıladı:
"Üzüldüm, tabii ki de üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok."
5 milyon TL hayaliyle başlayan gece böylece Berna için büyük bir ters köşeyle sona erdi.
Yeni hayatını kurmak için masaya oturan genç anne, yarışmadan 330 bin TL ile ayrıldı. Ancak açılana kadar koruduğu kutunun içinde, gecenin başından beri aradığı büyük rakamlardan biri vardı:
2 milyon TL.
DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'da bir önceki bölümün yarışmacısı Eda olmuştu. Günlerdir arkadaşlarına destek veren Eda, bu kez 5 milyon TL hayaliyle kürsüye geçmişti. Ancak ailesinin de izlediği gecede hem duygusal anlar yaşanmış hem de finalde gelen 870 bin TL'lik banka teklifi Eda'yı zor bir kararın eşiğine getirmişti.
5 MİLYON TL HAYALİYLE BAŞLAMIŞTI
Eda, yarışmanın başında hedefini gizlememişti. Kendi kutusunda büyük ödülün bulunduğunu hayal ediyor, düşük rakamları açarak 5 milyon TL'ye kadar gitmek istiyordu.
Onu stüdyoda annesi ve çocukları da yalnız bırakmamıştı. Oğlu Sencer'in, annesinin kazanacağı parayla kendisine drone almasını istemesi geceye renk katmıştı. Sencer daha sonra bağlamasıyla "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirmiş ve stüdyodan alkış toplamıştı.
BABASINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Gecenin en duygusal anları ise Eda'nın 8 ay önce kaybettiği babasını anlatmasıyla yaşanmıştı. Babasının yarışmaya katıldığını görmesini çok istediğini söyleyen Eda, onun kendisiyle gurur duyacağını anlatırken gözyaşlarına hakim olmakta zorlanmıştı.
Yarışmadan kazanacağı parayla annesini dünyayı gezdirmek istediğini söylemiş, ödülün kendisi için yalnızca para olmadığını da ortaya koymuştu.Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın babasıyla ilgili anısı herkesi duygulandırdı
870 BİN TL GELİNCE STÜDYO İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ
Yarışmanın ilerleyen turlarında tablo Eda için daha da zorlaşmıştı. Büyük ödüllerden bazılarını kaybetmesine rağmen oyunda kalmayı başaran Eda'nın karşısına 6. tur sonunda 870 bin TL'lik banka teklifi çıkmıştı.
Teklifin ardından yarışmacıların büyük bölümü Eda'ya daha fazla risk almaması gerektiğini söylemişti. Devam etmesini isteyenler de olmuş, ancak annesi Kadriye Hanım da 870 bin TL'nin kabul edilmesinden yana tavır almıştı.
EDA RİSKİ BIRAKIP TEKLİFİ SEÇMİŞTİ
Son karar anında kendi kutusuna tam olarak güvenemediğini söyleyen Eda, bilinmeyen rakamın peşinden gitmek yerine bankanın teklifini korumayı seçmişti.
Esra Erol'un son kez yönelttiği sorunun ardından Eda, "Bu teklife varım" demiş ve yarışmadan 870 bin TL ile ayrılmıştı.
(Haberde yer alan görseller ATV ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)