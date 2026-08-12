Var Mısın Yok Musun'da Naciye'nin hissi doğru çıktı: Berna 330 bin lirayı seçti, kutusundan servet çıktı

FEYZANUR'UN "1 TL" HESABI STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU Berna'nın gecesinde tansiyon yalnızca kutular açılırken yükselmedi. Yarışmacılar arasındaki hesaplar zaman zaman stüdyoda kahkaha dolu anlar da yaşattı. Feyzanur, kutular arasında bir hesap yapmaya çalışırken 11, 12, 13, 14 ve 15'i sıraladı. Ardından "ortasını" bulmak isteyince işler bir anda karıştı. Hesabın sonunda aradığı kutunun zaten kendi önündeki 13 numara olduğu ortaya çıktı. Feyzanur'un isteği ise 1 TL'yi bulmaktı. Diğer yarışmacılar onun tahminlerinin çoğu zaman ters çıktığını hatırlatınca Esra Erol da gülerek araya girdi. Feyzanur'un "Gönlümden ne istediysem çıkıyor" sözlerine karşılık stüdyoyu güldüren yanıt geldi: "Hiçbir şey çıkmadı kız bugüne kadar!" Kısa süreli kahkahaların ardından herkes yeniden Berna'nın para ağacına döndü.

NACİYE'NİN AKLI DOĞUM YAPMAK ÜZERE OLAN GELİNİNDEYDİ Gecenin en renkli isimlerinden biri yine Naciye oldu. Berna, 20 numaralı kutuyu seçtiğinde Naciye hem genç yarışmacıya şans diledi hem de kendi heyecanını anlattı. İki oğlu olduğunu söyleyen Naciye, yıllarca bir kız çocuğu istediğini, şimdi ise iki kız torunu bulunduğunu anlattı. Üstelik üçüncü kız torunu da dünyaya gelmek üzereydi. Doğum yapmak üzere olan gelinini bırakıp yarışmaya geldiğini söyleyen Naciye'nin aklının bir yanı evdeydi. Ancak kutu açılınca endişenin yerini büyük bir sevinç aldı. Kutudan para ağacındaki tehlikeli rakamlardan biri değil, 10 bin TL'lik hediye çeki çıktı. Üstelik bu Naciye'nin art arda ikinci sürpriziydi. Bir önceki bölümde de 10 bin TL'lik hediye çeki kazanan Naciye, bu kez sevincini şu sözlerle paylaştı: "Kızları okutacağım inşallah. Bütün kızlar okusun!" Stüdyo alkışlarla karşılık verdi. Fakat Berna için asıl kritik hesap henüz başlamamıştı. Naciye Teyze'nin kutusundan 10.000 TL'lik hediye çeki çıktı!

6. TURDA MASAYA 330 BİN TL GELDİ Kutular azaldıkça Berna'nın hareket alanı da daraldı. 6. TUR 330.000 TL 6. turun sonunda telefon çaldı ve banka teklifini yaptı. Rakam açıklandığı anda Berna karar vermek yerine önce arkadaşlarına döndü. Çünkü önündeki tablo oldukça riskliydi. Murat hiç tereddüt etmeden "al git" dedi. 330 bin TL'nin küçümsenecek bir para olmadığını, kalan tablo nedeniyle riskin büyüdüğünü savundu. Fatih ise hesabı daha ayrıntılı yaptı. Berna'nın devam etmesi halinde iki kutu daha açması gerekeceğini, 2 milyon TL'nin kaybedilmesi durumunda teklifin ciddi biçimde düşebileceğini söyledi. Mesut da aynı noktaya dikkat çekti. Para ağacında güvence olarak görülebilecek orta seviyede bir rakam kalmadığını, 2 milyon TL'nin açılması halinde Berna'nın çok zor durumda kalacağını düşündüğünü anlattı.

"ELİM BOŞ GİTMEKTEN KORKUYORUM" SÖZÜ YENİDEN HATIRLATILDI Kardelen ise Berna'nın yarışmanın başındaki sözlerini masaya getirdi. Berna daha önce buradan eli boş ayrılmaktan korktuğunu söylemişti. Kardelen'e göre 2 milyon TL'nin açılması, tam da Berna'nın çekindiği senaryoyu ortaya çıkarabilirdi. Bu nedenle 330 bin TL'nin kabul edilmesini istedi. Ömer de gecenin artık fazla zorlanmaması gerektiğini savundu. Bilge ise Berna'nın gece boyunca farklı kutularla ilgili tahminlerinin tutmadığını hatırlattı. Ona göre kalan kutulardaki belirsizlik, riski daha da büyütüyordu. Berna'nın kendisi de o anda sezgilerine çok güvenmediğini itiraf etti: "Hissetmiyorum." Fakat aileden gelen yorum, karar anını daha da ilginç hale getirdi.