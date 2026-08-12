Lubunyalardan "Chakma" Manifest! RTÜK'ün görmediği dijital rezilliklere bir yenisi daha: Bunlara ceza yok yerli medyaya var

Grup adına açıklama yapan bir şahıs, "Bizim konserlerimiz +18'i geçen +36 yaş grubuna yönelik olacak ve Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şovları yapacağız. Siz en iyisi Manifest'i öpüp başınıza koyun." dedi. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube gibi platformlarda da siber zorbalık, yasa dışı içerikler, din istismarı ve abonelikle satılan uygunsuz içerikler kol geziyor.





Instagram'da "Zaten kapalı bir insanım, çeyrek hafızım" diyerek muhafazakar kimlik kodlarını ve dini hassasiyetleri istismar eden Fatma Soydaş, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklandı.



"Zebani" lakaplı Efe Beycan ile kurduğu PR tezgahı patlayan, Kur'an-ı Kerim'i tersten okuduğu iddia edilen videoları dolaşıma sokan ve başörtülü görsellerini içki çağrışımı yapan köpüklü bardaklarla servis eden Soydaş'ın Instagram VIP abonelik sisteminden aylık 1 milyon lira kazandığı saptandı.



Soydaş, "Bu benim abonelik sistemim. İstediğimi paylaşırım, ayağımı da paylaşırım" diyerek pişkin bir savunma yaptı.