Lubunyalardan "Chakma" Manifest! RTÜK'ün görmediği dijital rezilliklere bir yenisi daha: Bunlara ceza yok yerli medyaya var
Sanat adı altında teşhirciliği özendirerek toplumu dönüştürmek isteyen sapkın yapılara bir yenisi daha eklendi. "Manifest" ve "Crush" gibi grupların çocuklar üzerinde oluşturduğu tahribat sürerken şimdi de "Chakma" isimli lubunya grup peyda oldu. Çakma grup misyonunu "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız" olarak açıkladı. Bu yapılar dijital mecralardaki denetimsizlikten yüz bulurken, Fatma Soydaş vakasından, TikTok teşhirciliğine, müstehcenlikten şiddete uzanan çok katmanlı bir sorun göze çarpıyor. Toplumsal değerleri aşındıran zehirli yayınları yaptırım rejimine alamayan RTÜK ise milli medyayı yaptırım kıskacına almış vaziyette.
Dijital mecralardaki denetimsizlik, toplumsal dokuyu ve aile yapısını doğrudan tehdit eden boyutlara ulaştı.
Algoritmaların çocukları şiddet ve sapkın akımlara yönlendirmesinden, sosyal medya platformlarında tırmanan suç unsurlarına kadar pek çok etken ile iç cephemiz kuşatma altına alındı.
SANAT DEĞİL, TOPLUMU DÖNÜŞTÜRME PROJESİ!
Toplumu dönüştürmek isteyen sinsi odaklar, "Manifest" ve "Crush" gibi sözde müzik gruplarını büyük bütçelerle fonluyor. Günün sonunda sanat adı altında teşhircilik meşrulaştırılıyor.
MANİFEST'E YAHUDİ FİNANSMAN
Ayrıca Manifest'in Yahudi sermayesi tarafından finanse edilmesi ise toplumu ifsat projelerinin ekonomik ayağını gösteriyor. Filistin odaklı içerikleri kendi platformundan kaldıran Netflix, grubun belgeselini yayımlamaya hazırlanıyor. Üstelik Manifest belgeselinin arkasındaki yapım şirketinin yönetiminde İsrail'e koşulsuz destek veren siyonist iş insanı Jeff Zucker bulunuyor.
BU DA OLDU! TÜRKİYE'NİN İLK TRANS KADIN GRUBU
"Türkiye'nin kız grubu" olarak pazarlanan Manifest'in oluşturduğu tahribat sürerken, şimdi de "Chakma" isimli lubunya grup peyda oldu.
Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak lanse eden sapkın topluluk, misyonunu "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız. Nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, onlara dayatılan cinsiyetle yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz" olarak açıkladı.
Grup adına açıklama yapan bir şahıs, "Bizim konserlerimiz +18'i geçen +36 yaş grubuna yönelik olacak ve Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şovları yapacağız. Siz en iyisi Manifest'i öpüp başınıza koyun." dedi.
TikTok, Instagram, Telegram, YouTube gibi platformlarda da siber zorbalık, yasa dışı içerikler, din istismarı ve abonelikle satılan uygunsuz içerikler kol geziyor.
Instagram'da "Zaten kapalı bir insanım, çeyrek hafızım" diyerek muhafazakar kimlik kodlarını ve dini hassasiyetleri istismar eden Fatma Soydaş, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklandı.
"Zebani" lakaplı Efe Beycan ile kurduğu PR tezgahı patlayan, Kur'an-ı Kerim'i tersten okuduğu iddia edilen videoları dolaşıma sokan ve başörtülü görsellerini içki çağrışımı yapan köpüklü bardaklarla servis eden Soydaş'ın Instagram VIP abonelik sisteminden aylık 1 milyon lira kazandığı saptandı.
Soydaş, "Bu benim abonelik sistemim. İstediğimi paylaşırım, ayağımı da paylaşırım" diyerek pişkin bir savunma yaptı.
"Alyanure" kullanıcı adıyla Tiktok'ta müstehcen içerik paylaşan H.D. isimli fenomen de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
"Alyanure"nin aboneleri üzerinden aylık 139 bin TL kazandığı kayıtlara geçmişti.
ALGORİTMA ŞİDDETİ VE MÜSTEHCENLİĞİ DAYATIYOR
Öte yandan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları dijital radikalleşmenin oluşturduğu erozyona en somut örnek olarak dikkat çekiyor.
Saldırganların PUBG vb. şiddet oyunlarına bağımlı olması dikkat çekerken, SETA'nın Kriter dergisindeki analizler sosyal medya algoritmalarının gençleri adım adım daha uç ve şiddet içeriklerine yönlendirebildiğini ortaya koydu. Youtube ve Tiktok platformlarında 3 farklı yaş grubu ile açılan hesaplara önerilen içerikler bu durumu net biçimde gösterdi. Eğlence videoları bir zaman sonra yerini şiddet ve müstehcen içeriklere bıraktı.
EKRAN BAĞIMLILIĞI TABLOYU DAHA DA AĞIRLAŞTIRIYOR
Denetimsiz içeriklerin yarattığı tahribatın yanı sıra, çocuklarda hızla tırmanan ekran bağımlılığı da tabloyu ağırlaştırıyor. Günde saatlerce ekrana maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, asosyalleşme, öfke nöbetleri ve öğrenme güçlükleri baş gösteriyor. Ekran bağımlılığı, aile bireyleri arasındaki iletişimi tamamen kopararak aile içi bağların zayıflamasına yol açıyor.
RTÜK DİJİTALDE MEYDANI BOŞ BIRAKIYOR!
Sanal mecralarda aile yapısı, gençler ve toplumsal değerleri aşındırmaya yönelik zehirli yayınları yaptırım rejimine alamayan RTÜK, dünyadaki muadillerinin aksine bu alanda ciddi boşluğa sebep oluyor.
Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede "sansür/ifade özgürlüğü ihlali" gibi soyut argümanlara aldırış edilmeden dijital platformlara yönelik lisans iptali, erişim engeli ve milyarlarca avroluk cezalar kesiliyor.
Fransa, İngiltere, Avustralya ve Avrupa Birliği, ciro bazlı cezalar ve lisans iptalleriyle dijital platformları zapturapt altına alıyor. İngiltere ABD'li forumlara erişim engeli getirirken, Avrupa Birliği X, Meta ve TikTok'a şeffaflık ihlallerinden ağır yaptırımlar uyguluyor. Türkiye'de ise vergi ve istihdam yükünü sırtlayan yerli medya kuruluşları RTÜK'ün ağır yaptırımlarıyla boğuşuyor.
Bu durumun son örneği Haziran 2026 tarihli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla bir kez daha gözler önüne serildi. RTÜK kararında ATV de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı. Bir program içeriği gerekçe gösterilerek ATV'ye yaklaşık 8 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Oysa dijital platformlardaki skandallar denetim konusu bile olmadı!